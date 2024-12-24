«Ростелеком» купил 37,5% разработчика решений для онлайн-рекламы First Data

«Ростелеком» приобрел 37,5% martech-компании First Data и становится ее стратегическим инвестором и партнером. Также оператор получил право нарастить долю до 75%. Сумма сделки не раскрывается.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 17 декабря венчурный фонд «Ростелекома» — «Коммит Кэпитал» — получил 16,67% ООО «Ферст Дата». Продавцом доли выступил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).

В сообщении «Ростелекома» говорится, что First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций c клиентами и онлайн-рекламы. В основе подхода — использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Ростелеком» и First Data планируют совместно разрабатывать сервисы для персонализации В2С-коммуникаций на основе ИИ.

По данным сервиса «Контур-Фокус», «Ферст Дата» зарегистрировано в апреле 2017 года, уставный капитал — 11,7 тыс. руб. В 2023 году выручка компании составила 258,2 млн руб., увеличившись в 1,9 раза год к году.