Российские власти доработали законопроект о снятии запрета на фирмы-матрешки

Минюст России представил обновленные поправки в корпоративное законодательство (изменения вносятся в законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»), разрешающие создание компаний-матрешек — структур, где одна организация полностью владеет следующей в цепочке. Об этом сообщает РБК.

Ранее фирмы-матрешки были запрещены из-за риска уклонения от обязательств, однако текущая версия поправок исключает солидарную ответственность материнских компаний за долги дочерних. Это вызвало споры среди участников обсуждения, отмечает издание.

Предложенные Минюстом поправки направлены на упрощение структурирования бизнеса, особенно в условиях санкций. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддерживает инициативу, считая, что такие структуры помогут диверсифицировать риски. Но вместе с тем союз выразил недовольство некоторыми ограничениями, включая запрет иностранцам участвовать в таких компаниях и совмещать руководство несколькими структурами.

Опрошенные РБК эксперты полагают, что ограничения создадут новые административные препятствия и приведут к правовой неопределенности. В частности, запрет на участие иностранцев усложнит определение их гражданства при создании компаний. Кроме того, остается неясным, как будет реализован запрет на совмещение управленческих должностей.

По данным издания, законопроект планируется внести в Госдуму в декабре 2024 года, его принять должны к марту 2025 года. Авторы законопроекта рассчитывают, что поправки создадут баланс между защитой прав кредиторов и интересами бизнеса.

Запрет на создание фирм-матрешек введен в 1990-х годах для предотвращения злоупотребления со стороны головных компаний и их уклонения от ответственности. В декабре 2022 года Минэкономразвития поддержало предложение бизнеса отменить этот запрет.