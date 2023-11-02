Финляндия конфисковала товарные знаки Сбербанка, «Калашникова» и RT

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более 40 товарных знаков российских компаний, находящихся под санкциями Евросоюза, в частности, Сбербанка и «Калашникова». Данная мера предполагает, что владельцы не смогут больше распоряжаться логотипами на территории Финляндии, сообщило агентство ESS.

Кроме того, были конфискованы все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные компанией АНО «ТВ-Новости», управляющей компанией телеканала RT. На телеканале заверили, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании.

«По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», — отметили в RT.

Под арестом оказались и товарные знаки белорусской табачной компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Арест также наложен на некоторые разработки «Яндекса», при этом сама компания под ограничения не попала.

В прошлом году Финляндия в рамках санкций арестовала имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Это был первый случай, когда финские власти наложили запрет на операции с активами лица, внесенного в санкционный список Евросоюза «за распространение пропаганды».