Приглашение в «Макдак», футбольная семья adidas и Месси: подборка рекламы к ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 начнётся в Катарe уже 20 ноября. Несмотря на сложность интеграций с привычной тональностью полной инклюзии для подобных мероприятий в регионе, мировые бренды представили тематическую рекламу. Sostav собрал подборку кампаний, где есть звёзды спорта, атмосфера зрелищной игры и радость болельщиков.

adidas: нет ничего важнее семьи

Спортивный бренд adidas в тематическом промо воссоединил футбольную семью — креаторы TBWA в ролике показали, как могут вместе проводить время Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»), Педро Гонсалес Лопес («Барселона») и Серж Гнабри («Арсенал»).

Например, легенды спорта вместе едят хлопья и, конечно, играют в футбол.

McDonald's: все пути ведут в «Макдак»

McDonald's тоже не обошёлся без звёздных героев в рекламной кампании к ЧМ-2022. Например, в ролике можно увидеть самого популярного в мире тиктокера Хаби Лейма, а также актёра Джейсона Судейкиса в образе персонажа Теда Лассо (в забавном эпизоде он шутит про поедание извинений).

Все участники креатива представлены в жизненной ситуации: когда много проблем, грустно после работы или нужно приятно провести время с друзьями — на помощь приходят рестораны сети McDonald's.

Coca-Cola: песни о главном

Coca-Cola и Universal Music Group выпустили очередной кавер на трек «A Kind of Magic» от Queen. В клипе снялись поп-исполнительница Felukah из Египта и мексиканская певица Данна Паола.

Pepsi: Роналдиньо, Месси, реакции в соцсетях и Fatboy Slim

В кампании от Pepsi Max снялись легендарный бразильский футболист Роналдиньо, Лионель Месси («Пари Сен-Жермен») и Поль Погба («Ювентус») — они сразились в матч с местными жителями.

В динамичном ролике под бодрый трек «The Rockafeller Skank» от Fatboy Slim спрятано много пасхалок из соцсетей.

Puma: одержимые футболом

Спортивный бренд Puma в своём ролике показал настоящую одержимость футболом. В «Puma Fam» вошли как знаменитые игроки — Неймар («Пари Сен-Жермен»), Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»), Мемфис Депай («Барселона»), так и начинающие звёзды спорта — футболистка Никита Пэррис («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Пулишич («Челси») и Ромео Бекхэм («Интер Майами II»).

В рекламе к ЧМ-2022 креаторы объединили спорт, моду и другие атрибуты молодёжной культуры.

Coca-Cola: стрижка за ставку

Coca-Cola в Британии запустила необычную активацию: любителям футбола предложат обменять обещание в случае выигрыша команды на бесплатную стрижку.

Например, пользователей, которые пообещали сменить своё имя, если их клуб одержит победу, смогут утешить себя новой причёской… Партнёром активации выступила парикмахерская SliderCuts.

Hyundai: вместе с BTS

Популярный южнокорейский бой-бенд BTS записал песню про устойчивое развитие для автомобильного бренда Hyundai — пока артистов не отправили в армию, в ролике их «гол века» поддержали футбольные болельщики.

Катарский банк QNB Group: история о мечте

Местный рекламодатель выпустил вдохновляющую историю о мечте — свой путь к её осуществлению представили Неймар и тиктокер Хаби Лейм.

Qatar Airways: путешествия ради футбола

Катарские авиалинии для ЧМ-2022 представили ролик, в котором передана атмосфера мирового праздника — на матчи прилетают люди с разных уголков планеты. А спортивный дух креаторы подкрепили хитом «We Will Rock You».