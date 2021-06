Фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» объявил победителей

11 июня состоялась Церемония награждения победителей одного из крупнейших креативных событий Европы — Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»/White Square.

Гран-при фестиваля получили две работы: Apartmenteka (агентство Instinct, Россия) и и Vivienne Sabó is changing views (агентство Socialist, Россия).

Специальным призом Green Square Высокое жюри отметило работу Birds Will Be Back (агентство Havas Turkey, Турция).

Мероприятие впервые прошло в гибридном онлайн-офлайн формате. Хедлайнерами деловой программы стали креативные директора сетевых и независимых агентств из более 25 стран мира, обладатели многочисленных международных наград фестивалей креативности, в том числе более 400 наград Cannes Lions суммарно. Большинство из них вошли в состав жюри фестиваля в этом году.

На фестивале работали семь составов международного жюри в формате онлайн- конференции: Creative, Branding, Marketing, Digital, Media, Mass Media. Гран-при фестиваля определило Высокое жюри, в него вошли Председатели всех составов.

Напомним, что в этом году за фестивальные награды боролась 901 конкурсная работа из 25 стран мира в категориях: Creativity, Branding, Marketing, Marketing Effectiveness, Media, Digital и Craft.

Sostav поздравляет победителей! Все работы можно посмотреть на сайте фестиваля.

Гран При

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

работа Vivienne Sabó is changing views, агентство SOCIALIST, Россия

Специальный приз от Высокого жюри: Green Square

работа Birds Will Be Back, агентство Havas Turkey, Турция, Турция



CREATIVE

F. FILM

F1 TV / Screens

Золото

работа Food Waste Apocalypsis, агентство Instinct, Россия

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа An Inspired Pigeon, агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа Separation, агентство Havas Creative Group Russia, Россия

Шорт-лист

работа Tele2 mobile internet "Follow yourself", агентство NOT PERFECT RIGA, Латвия

F2 Online

Серебро

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

работа I don’t buy it Act 1, агентство Marvelous LLC, Россия (перенесено из F3 Film for non-profit / charity)

Бронза

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа Do what only you can do, агентство Voskhod, Россия

работа I don’t buy it Act 3, агентство Marvelous LLC, Россия (перенесено из F3 Film for non-profit / charity)

F3 Film for non-profit / charity

Золото

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

Бронза

работа Disappearing Stories, агентство Mozga Studio, Россия

работа Dolphin — Movie, агентство Re:evolution / emg, Россия

Шорт-лист

работа How many times to repeat? Dementia — Aggression из серии работ How many times to repeat? Dementia, агентство MOVIE, Россия

O. OUTDOOR

O1 Billboards

Бронза

работа New Year wish, агентство AIDA Pioneer, Беларусь

O2 Posters

Золото

работа The Last Spark of Communism, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

Серебро

работа Shot on a Miele oven, агентство Serviceplan, Россия

O4 Ambient

Серебро

работа Hayrat, агентство Havas Turkey, Турция

Бронза

работа The Self-Exam Mannequin, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

O6 Outdoor for non-profit / charity

Бронза

работа The Punch, агентство ART UNION, Россия

P. PRINT

P1 Print

Серебро

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

Бронза

работа Sports Notes_Run из серии работ Sports Notes, агентство GForce/Grey, Казахстан

Шорт-лист

работа The Prescription, агентство 19/84, Россия

P2 Publications

Бронза

работа Ad Moms, агентство Possible Group, Россия

R. RADIO & AUDIO

R1 Radio & Streaming

Золото

работа World’s Smartest Radio Spot, агентство Publicis Emil Turkey, Турция

Бронза

работа deliver the goods, агентство proof., Болгария

R2 Innovation in Radio & Audio

Золото

работа Birds Will Be Back, агентство Havas Turkey, Турция

Серебро

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

Бронза

работа Speed Limited Radio Spots, агентство Publicis Emil Turkey, Турция

K. INTEGRATED

K1 Omni-channel Campaign

Серебро

работа I DECLARE, агентство PHENOMENA SARL, Ливан

Бронза

работа HAPPY MINISO NEW YEAR, агентство REDBERRY, Грузия

работа In the name of women, агентство Mosaic, Россия (перенесено из K9 Non-profit / charity campaign)

K2 Digital Campaign

Золото

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

Серебро

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

Бронза

работа Diagnostics in Fashion, агентство Havas Creative Group Russia, Россия

K3 Social & Influencer Campaign

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Серебро

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

Бронза

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

K4 Brand Launch / Re-launch Campaign

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Бронза

работа Hamcolates, агентство Serviceplan, Россия

K5 Brand Loyalty Campaign

Бронза

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

K6 Breakthrough on a Budget

Золото

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

Серебро

работа Diagnostics in Fashion, агентство Havas Creative Group Russia, Россия

K8 Creative Strategy

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа New currency in Kazakhstan, агентство GForce/Grey, Казахстан

Бронза

работа Hamcolates, агентство Serviceplan, Россия

K9 Non-profit / charity campaign

Золото

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

Серебро

работа Hope to Wear, агентство Articul Media, Россия

Бронза

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

N. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT

N1 Visual branded content

Бронза

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

работа The Endless Letter on Instagram Stories, RT Creative Lab, Россия

работа Vivienne Sabó is changing views, агентство SOCIALIST, Россия

N2 Audio branded content

Золото

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

N3 Interactive branded content

Золото

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

N5 Brand experience

Серебро

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

Бронза

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

N6 Non-profit / charity

Золото

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

Бронза

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

работа Virtual 3D exhibition of modern art This Is Not a Book. Dmitry Volkov’s collection, Creative agency TRIKO, Россия

CRAFT

J. FILM CRAFT

J1 Direction

Золото

работа Food Waste Apocalypsis, агентство Instinct, Россия

Бронза

работа An Inspired Pigeon, агентство Voskhod, Россия

работа Bet Planet — Bet you can, агентство Perspective Pro, Россия

работа Making homes, not houses, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист

работа Thanks to the doctors, агентство OMD Resolution, Россия

J2 Script

Серебро

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

Бронза

работа I don’t buy it, агентство Marvelous LLC, Россия

J3 Art Direction

Серебро

работа Do what only you can do, агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

работа #меняйправила with The Glenlivet, агентство VEIN, Россия

Шорт-лист

работа The King's Speech, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

J4 Cinematography

Золото

работа Food Waste Apocalypsis, агентство Instinct, Россия

Серебро

работа Bet Planet — Bet you can, агентство Perspective Pro, Россия

работа Making homes, not houses, агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа An Inspired Pigeon, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист

работа The Beauty of Sharing, агентство Voskhod, Россия

J5 Editing

Золото

работа Do what only you can do, агентство Voskhod, Россия

работа Love-development company, агентство Voskhod, Россия

Шорт-лист

работа Bet Planet — Bet you can, агентство Perspective Pro, Россия

J6 Use of Music & Sound Design

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа Love-development company, агентство Voskhod, Россия

J7 Animation

Золото

работа Animators For Беларусь, Yulia Ruditskaya, Беларусь

Бронза

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

работа Adobe x Keith Haring | Creativity For All, агентство Bakehouse, Россия

работа ADOPTED IS NOT ADAPTED. STORY OF MAX из серии работ ADOPTED IS NOT ADAPTED, агентство GREAT, Россия

Шорт-лист

работа Long-awaited reunion, агентство Forte, Беларусь

J8 Visual effects

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа Food Waste Apocalypsis, агентство Instinct, Россия

Y. PRINT & OUTDOOR CRAFT

Y1 Typography

Бронза

работа Shot on a Miele oven, агентство Serviceplan, Россия

Y2 Art Direction

Бронза

работа Shot on a Miele oven, агентство Serviceplan, Россия

Y3 Illustration

Золото

работа The Last Spark of Communism, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

Бронза

работа Ad Moms, агентство Possible Group, Россия

работа Blanket Forts, агентство Instinct, Россия

Z. EXCELLENCE IN RADIO & AUDIO

Z1 Excellence in Radio & Audio

Золото

работа Birds Will Be Back, агентство Havas Turkey, Турция

MARKETING

A. BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

A1 Channel / Medium

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

работа The Self-Exam Mannequin, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

Бронза

работа ULTRA SKILL. How to share values of esports' fans and become a brand for gamers, агентство Wavemaker, Россия

A2 Brand Experience

Золото

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

Бронза

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

A3 Technology & Touchpoints

Бронза

работа Kotex SOS button, агентство Mindshare, Mail.ru Group Innovation department, Россия (перенесно из A5 Strategy)

Шорт-лист

работа 30000 test drives like never before, агентство Mindshare, OMD Media Direction, Россия

работа Pringles Dreamwalkers, агентство Re:evolution, Россия

А4 Consumer Engagement

Серебро

работа Wrong Number Operator, агентство Yandex Magic Camp, Россия

Бронза

работа engAGEd gate, getbob agency, Беларусь

Шорт-лист

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

A5 Strategy

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Бронза

работа #wakeupafter6pm, агентство proof., Болгария (перенесено из A6 Campaign)

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

A6 Campaign

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

A7 Breakthrough on a Budget

Серебро

работа Blanket Forts, агентство Instinct, Россия

Бронза

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

работа made with the fruits of diplomacy, агентство proof., Болгария

A8 Non-profit / charity

Золото

работа The Self-Exam Mannequin, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

Серебро

работа Pyros Collection, агентство FCB LISBON, Португалия

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

Шорт-лист

работа I don’t buy it, агентство Marvelous LLC, Россия

C. PR

C1 PR Practices & Technics

Серебро

работа #KIREMES — NOT DIRTY, агентство BBDO CA, Казахстан

Шорт-лист

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

C2 Digital & Social

Золото

работа Blanket Forts, агентство Instinct, Россия

Бронза

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

C3 Influencer

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

C5 Campaign

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Серебро

работа #KIREMES — NOT DIRTY, агентство BBDO CA, Казахстан

C7 Non-profit / charity

Серебро

работа Pyros Collection, агентство FCB LISBON, Португалия

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

Бронза

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

Шорт-лист

работа I don’t buy it, агентство Marvelous LLC, Россия

H. DIRECT

H1 Channels

Золото

работа Wrong Number Operator, Yandex Magic Camp, Россия

H2 Data

Бронза

работа search against violence, агентство proof., Болгария

H4 Strategy

Бронза

работа New currency in Kazakhstan, агентство GForce/Grey, Казахстан

работа S7 Visa Recycling, агентство GREAT, Россия

H6 Non-profit / charity

Бронза

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

работа Settlements (Favelas), агентство Inbrax, Chile

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

Шорт-лист

работа Bullying leaves a mark, агентство Not Perfect Tallinn, Estonia

I. INNOVATIONS

I1 Innovations

Серебро

работа Speed Limited Radio Spots, агентство Publicis Emil Turkey

Специальный приз от Жюри Маркетинга: Brave Marketing Director Award

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия



E. MARKETING EFFECTIVENESS

E1 Short-term Creative Effectiveness

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Серебро

работа Vivienne Sabó is changing views, агентство SOCIALIST, Россия

Бронза

работа Pizza of the future: Dodo 2077, агентство tm agency, Россия

Шорт-лист

работа SEARCH 'N' AMBUSH, агентство YELL ADVERTISING, Thailand

работа REN, агентство AIDA Pioneer, Беларусь

E2 Long-term Creative Effectiveness

Золото

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

Шорт-лист

работа Mom, I ate well, агентство VMLY&R, Россия

E3 Breakthrough on a Budget

Серебро

работа Settlements (Favelas), агентство Inbrax, Chile

Бронза

работа SEARCH 'N' AMBUSH, агентство YELL ADVERTISING, Thailand

Шорт-лист

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

BRANDING

B. COMMUNICATION DESIGN

B1 Creation of New Brand Identity

Золото

работа Warm bread and in bed, агентство Suprematika, Россия

Серебро

работа Pipndrop, агентство Suprematika, Россия

Бронза

работа DODO PIZZA UK, агентство The Clients, Россия

работа TMW Brand Identity, агентство Vozduh brand & communications, Россия

B2 Rebrand / Refresh of an Еxisting Brand

Золото

работа Milgrad, Depot branding agency, Россия

Серебро

работа Porter & Sail — An identity for the New York travel assistant company, агентство Shuka Design, Россия

Бронза

работа Rebranding "Krupno", SUPERMARKET Branding Agency, Россия

работа Wanna. Fashion ARketing, Pocket Rocket Agency, Беларусь

работа Itrex. Hungry for challenges, Pocket Rocket Agency, Беларусь

работа Rebrand of Perm Polytech, агентство Electric Brand Consultants, Россия

работа Inzare, Depot branding agency, Россия

B3 Promotional Printed Materials

Бронза

работа Vertigo, агентство Dotorg branding & digital, Россия

B5 Brand Environment & Experience Design

Серебро

работа SlavNY 20XX, The Agency of Wargaming, Беларусь

B6 Design-driven Effectiveness

Серебро

работа Rebranding "Krupno", SUPERMARKET Branding Agency, Россия

B7 Design Craft

Бронза

работа Ad Moms, агентство Possible Group, Россия

Q. DIGITAL & INTERACTIVE DESIGN

Q1 Website design

Бронза

работа Highway Rock, The Agency of Wargaming, Беларусь

X. PACKAGING DESIGN

X1 Packaging of foodstuffs

Золото

работа Blanc Bleu, Depot branding agency, Россия

Серебро

работа WORKAHOLIC COLD BREW, агентство The Clients, Россия

работа Souvenir chocolate "Сolor of Taste", Vsevolod Abramov, Россия

работа RANA. Spaghetti al nero, агентство XPOM, Россия

Бронза

работа Obeliu crafted vodka, агентство Not Perfect Vilnius, Lithuania

работа Rebranding "Krupno", SUPERMARKET Branding Agency, Россия

работа Ocard, Depot branding agency, Россия

Шорт-лист

работа BU_Alcateria, агентство AIDA Pioneer, Беларусь

X2 Packaging of non-food products

Серебро

работа Stoic. Gloves with strong durability., агентство OTVETDESIGN, Россия

DIGITAL

D. DIGITAL

D1 Websites

Серебро

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

Шорт-лист

работа Eclipse Code — 2 minute site, агентство SLD agency, Россия

работа Securing Space, агентство Possible Group, Россия

D2 Interactive projects

Бронза

работа Safe-Expression Collection, агентство Instinct, Россия

Шорт-лист

работа Meet a Safer Tomorrow, агентство Instinct, Россия

D5 Digital Campaign

Золото

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа 30000 test drives like never before, агентства Mindshare, OMD Media Direction, Россия

Шорт-лист

работа search against violence, агентство proof., Болгария

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

D6 Social & Influencer Campaign

Золото

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Бронза

работа I don’t buy it, агентство Marvelous LLC, Россия

работа Laundry Records, агентство Serviceplan, Россия

Шорт-лист

работа made with the fruits of diplomacy, агентство proof., Болгария

D7 Native Advertising

Бронза

работа Diagnostics in Fashion, агентство Havas Creative Group Russia, Россия

D8 Branded tech and innovations

Серебро

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

Бронза

работа MTS LIVE XR, агентство Mosaic, Россия

Шорт-лист

работа Tele2 Gigabeats, агентство Affect, Россия

D10 Non-profit / charity

Золото

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

Серебро

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

работа I don’t buy it, агентство Marvelous LLC, Россия

Бронза

работа Dolphin — Palms, агентство Re:evolution / emg, Россия

работа Hope to Wear, агентство Articul Media, Россия

работа Wild Delivery, агентство SETTERS, Россия

Шорт-лист

работа Our country's destiny is now in your hands!, агентство Leavingstone, Грузия

работа Women Should, агентство Endorphin, Азербайджан

Специальный приз «За Смелость» от Жюри Digital

работа Women Should, агентство Endorphin, Азербайджан

G. MOBILE

G1 Mobile websites

Шорт-лист

работа Badoo Hotline, агентство BALAGAN&BETA, Россия

G7 Social Content

Бронза

работа The Endless Letter on Instagram Stories, RT Creative Lab, Россия

G9 Non-profit / charity

Золото

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

T. CREATIVE DATA

T1 Data-enhanced Creativity

Золото

работа Apartmenteka, агентство Instinct, Россия

работа Water Index, агентство Havas Turkey, Турция

T4 Use of Real-time Data

Бронза

работа engAGEd gate, getbob agency, Беларусь

T6 Non-profit / charity

Шорт-лист

работа Dolphin — Palms, агентство Re:evolution / emg, Россия

MEDIA

M. MEDIA CAMPAIGN

M2 Low Budget Campaign

Золото

работа Wrong Number Operator, Yandex Magic Camp, Россия

Бронза

работа #KIREMES — NOT DIRTY, агентство BBDO CA, Казахстан

M4 Non-profit / charity

Бронза

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

V. CHANNELS

V1 TV & Other Screens

Шорт-лист

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

V2 Audio Platforms

Бронза

работа World’s Smartest Radio Spot, агентство Publicis Emil Turkey, Турция

V4 Ambient Media

Шорт-лист

работа The Self-Exam Mannequin, агентство White Rabbit Budapest, Венгрия

работа New currency in Kazakhstan, агентство GForce/Grey, Казахстан

V6 Digital Platforms

Золото

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

Серебро

работа GEORGIA BY POST, агентство REDBERRY, Грузия

Бронза

работа Diagnostics in Fashion, агентство Havas Creative Group Russia, Россия

Шорт-лист

работа "First hugs": online school for parents from Skillbox and Huggies, агентства KB-12, Mindshare, Россия

V7 Mobile

Шорт-лист

работа 30000 test drives like never before, агентство Mindshare, OMD Media Direction, Россия

V8 Social Platforms

Серебро

работа Kotex SOS button, агентство Mindshare, Mail.ru Group Innovation department, Россия

Бронза

работа The Sign of Tenderness, агентство VMLY&R, Россия

V10 Branded content

Бронза

работа Snickers Crisper Fest, агентство BBDO Moscow, Россия

V11 Non-profit / charity

Золото

работа World without doctors, агентство emg, Россия

Серебро

работа Dolphin — Eternal stream, агентство emg / Re:evolution, Россия

Бронза

работа Disappearing Stories, Mozga Studio, Россия

W. EXCELLENCE IN MEDIA

W1 Excellence in Media Insights & Strategy

Серебро

работа Water Index, агентство Havas Turkey, Турция (перенесено из M1 Integrated Campaign)

Бронза

работа ANTYfest, агентство Voskhod, Россия

работа George from 1973, агентство Leo Burnett Moscow, Россия

W3 Excellence in Media Engagement

Золото

работа Wrong Number Operator, Yandex Magic Camp, Россия

Бронза

работа AXE Collision Games, агентство Goose Gaming, Россия

Шорт-лист

работа 30000 test drives like never before, агентства Mindshare, OMD Media Direction, Россия

W5 Use of Programmatic

Шорт-лист

работа Speed Limited Radio Spots, агентство Publicis Emil Turkey, Турция

W6 Non-profit / charity

Золото

работа World without doctors, агентство emg, Россия

Награды Жюри СМИ

работа World of Tanks Artbook, The Agency of Wargaming, Беларусь

работа Police Cartoons, агентство Zebra Hero, Россия

работа The Punch, агентство ART UNION, Россия

Специальный приз от Жюри СМИ

работа Draniki, агентство Salmon Graphics, Беларусь

Специальный приз от DIGITAL партнера Фестиваля — Artox Media Digital Group

работа A-100 Comics, A-100 Petrol Station Group, Беларусь

Специальный приз от Сувенирного партнера Фестиваля — Проект 111

работа Branding for a carbonated energy drink, PG Brand Reforming, Belarus

Организаторы Фестиваля — Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых агентств Беларуси благодарит участников, членов жюри и партнеров Фестиваля и желает новых побед и вдохновения!