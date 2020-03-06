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06.03.2020 в 09:40

ФБР запустило русскоязычную рекламу с фото Высоцкого

В объявлении использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США запустило в соцсетях рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого. Так ведомство решило привлечь в свои ряды информаторов, пишет РИА «Новости».

В рекламе использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Подпись к фото гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Внизу добавлен логотип ФБР.

При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения государственной безопасности США.

В конце прошлого года в Facebook появились три картинки, призывающие оказывать помощь американским спецслужбам, в частности, поделиться с ФБР важной информацией. Перешедший по ссылке пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона.

ФБР Высоцкий
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