Суд привлек производителя фасоли по иску об отравлении едой «Кухни на районе»

Производителя консервированной фасоли «Савон-К» привлекли в качестве третьего лица по исковому заявлению об отравлении едой сервиса доставки «Кухня на районе». Об этом из Дорогомиловского суда, где проходит слушание дела, передает ТАСС.

Как уточняет информационное агентство, судебное заседание отложено до 21 января 2025 года.

Ранее директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов, говорил, что поставщиком готовой продукции, помимо «Кухни на районе», также выступал сервис доставки «Самокат», поэтому иск предъявляется непосредственно к этой компании.

Также Фельдман указывал, что «Кухня на районе» и «Самокат» выступают лишь в роли поставщиков еды, а ответственность за продукцию лежит не только на поставщике, но и на производителе, которым является компания «Савон-К».

Напомним, о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Было установлено, что все заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». Всего от ботулизма в 11 регионах России пострадали 417 человек. Двое из них умерли в Нижегородской области.

По уголовному делу о массовом заражении ботулизмом были задержаны директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар предприятия Карим Норматов. Расследованием массового отравления занимается Следственный комитет России.

В сентябре россияне, заразившиеся ботулизмом после употребления салата с фасолью от «Кухни на районе» начали подавать первые иски к сервису «Самокат». Пострадавшие требовали до 2 млн руб. на человека.