ФАС выдала предупреждение производителю корма для животных Savita

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение компании Savita (ООО «Пет Смарт»), выпускающей корм для животных. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Россельхознадзор направил в УФАС материалы из-за несоответствия информации о составе продукта. На официальном сайте производитель обещает, что в состав сухого беззернового корма для собак входят мясо теленка (27%), ягненка (5%) и дикого кабана (5%).

УФАС установило, что в адрес Savita мясо дикого кабана не поступало и не использовалось при производстве указанного корма. Управление выявило, что компания вводит в заблуждение своих клиентов, и нашло признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Компании «Пет Смарт» было выдано предупреждение. До 5 июня она должна разместить достоверную информацию о составе корма на своем сайте и упаковках продукции. Если производитель этого не сделает, УФАС возбудит антимонопольное дело.