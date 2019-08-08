ФАС уличила Apple в злоупотреблении доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в связи с действиями американской корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS, сообщается на сайте ведомства.

Причиной стало заявление «Лаборатории Касперского», которая заметила, что Apple необоснованно отклоняет новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после того как в App Store появилось их собственное приложение Screen Time со схожим функционалом.

Федеральная антимонопольная служба России: ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Помимо «Лаборатории Касперского» еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time. Они создали объединение и веб-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу

Рассмотрение дела Антимонопольная служба назначила на 13 сентября 2019 года.