Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.08.2019 в 15:30

ФАС уличила Apple в злоупотреблении доминированием на рынке приложений

Корпорация не даёт обновляться приложениям для родительского контроля, созданным другими разработчиками

1
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование в связи с действиями американской корпорации Apple на рынке распространения приложений для iOS, сообщается на сайте ведомства.

Причиной стало заявление «Лаборатории Касперского», которая заметила, что Apple необоснованно отклоняет новые версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после того как в App Store появилось их собственное приложение Screen Time со схожим функционалом.

Федеральная антимонопольная служба России:

ФАС России, изучив все материалы, пришла к выводу, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления Apple своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Помимо «Лаборатории Касперского» еще 11 разработчиков аналогичных приложений по всему миру также столкнулись с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time. Они создали объединение и веб-сайт, чтобы потребовать от Apple разработки технического решения, которое позволит им продолжать работу

Рассмотрение дела Антимонопольная служба назначила на 13 сентября 2019 года.

ФАС Apple
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.