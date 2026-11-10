ФАС призвала производителей продуктов сообщать о дискриминации со стороны ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей. В пресс-службе ведомства отметили, что условия сотрудничества между ретейлерами и поставщиками напрямую влияют на ценообразование для потребителей.

Закон о торговле запрещает сетям создавать неравные условия для контрагентов. В частности, признаками дискриминации могут считаться менее выгодные требования к одному поставщику по сравнению с условиями для других участников рынка.

В качестве одного из примеров ФАС привела дело, возбужденное Воронежским управлением службы, в отношении ООО «Агроторг», управляющего сетью «Пятерочка». Поводом стало обращение Россошанского молочного комбината, заявившего о признаках дискриминации со стороны торговой сети.

Кроме того, ведомство изучает аналогичные обращения нескольких производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей.