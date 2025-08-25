ФАС признала телерекламу онлайн-вклада «Сравни.ру» ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей телерекламу онлайн-вклада, распространяемую финансовым маркетплейсом «Сравни.ру». Основанием стало отсутствие у потребителей возможности получить полную и достоверную информацию, необходимую для осознанного выбора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рекламе фигурировала ставка по вкладу на уровне 30% годовых, однако дополнительные условия предоставления услуги были показаны мелким шрифтом в течение короткого времени. По мнению ведомства, это ограничивало доступ к важным данным и могло вводить зрителей в заблуждение.

ФАС указала, что подобная практика нарушает требования закона о рекламе и препятствует формированию прозрачного информационного поля для потребителей финансовых услуг. Маркетплейсу грозит штраф. Его размер не уточняется.

Напомним, регулятор возбудил дело в отношении «Сравни.ру» за телерекламу онлайн-вклада 12 августа.