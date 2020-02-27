ФАС нашла незаконную рекламу алкоголя на YouTube-канале «Бар в большом городе»

Федеральная антимонопольная служба нашла незаконную рекламу алкоголя на YouTube-канале «Бар в большом городе». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС России обратился гражданин с жалобой на рекламу алкоголя в интернете. Выяснилось, что на канале «Бар в большом городе» размещалась реклама бурбона под торговой маркой «Jim Beam».

Как утверждает ведомство, реклама размещалась в рамках договора: в ролике показали стеллаж с этой продукцией, а участники шоу беседовали о «вечеринках для каждого» в честь 225-летия бренда. Такая реклама в интернете запрещена, поэтому ФАС выдала предписания о прекращении нарушений.

Татьяна Никитина, начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России: Договоры на рекламную интеграцию между компаниями и популярными YouTube-каналами становятся все более популярными. Однако, вне зависимости от способа и канала распространения, стороны должны учитывать положения действующего законодательства.

«Бар в большом городе» — шоу бывшей участницы команды КВН «Факультет журналистики» Ирины Чесноковой. Его участники беседуют между собой, выпивая алкоголь.

Ранее похожие претензии ФАС выдвигала к блогерам Илье Варламову за видео «Нетуристический Каир: мусор, кладбище и свиньи» и Алексею Пивоварову за расследование «Как живут в Донбассе те, кто не воюет».