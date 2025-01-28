ФАС оштрафовала «Совкомбанк» за мелкий шрифт в рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Совкомбанк» за распространение ненадлежащей рекламы вклада. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ведомстве уточнили, что нарушение было зафиксировано в Москве, где на динамической рекламной конструкции транслировался видеоролик. В нем говорилось о привлекательной для потребителя процентной ставке — до 21% годовых. При этом иные условия, влияющие на доходность вклада, отображались мелким шрифтом и в течение короткого времени.

«Потребители не получали необходимые для осознанного выбора сведения, определяющие размер и доходность вклада», — установили в ФАС.

Сотрудники службы признали рекламу «Совкомбанка» ненадлежащей и выдали предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе». За размещение такого видеоролика банк получил штраф. Размер взыскания в ведомстве не уточнили.