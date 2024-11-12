Сбербанку грозит штраф за рекламу автокредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Сбербанк нарушившим рекламное законодательство. Служба установила, что банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там уточнили, что ранее в ФАС поступила жалоба от гражданина на рекламу автокредита Сбербанка, которую показывали на экране рекламной конструкции в Москве.

Отмечается, что в рекламе содержалось утверждение: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без Каско. Оформление за 2 минуты». При этом часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала.

В ведомстве сочли, что такие действия «искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги». Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения. В случае его неисполнения кредитной организации грозит штраф. Размер возможного взыскания не уточняется.

Ранее ФАС возбудила дело против Сбербанка за мелкий шрифт в рекламе.