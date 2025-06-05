ФАС предлагает разделить регулирование маркетплейсов и традиционной розницы

Заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев в рамках Недели российского ретейла рассказал о принципиальных различиях в моделях взаимодействия поставщиков с традиционной розницей и маркетплейсами. Так, источник рыночной власти торговых сетей над поставщиками — монетизация ими ограниченного полочного пространства. Маркетплейсы же строят бизнес на платных услугах для продавцов. По мнению ФАС, возникающие проблемы требуют разных подходов к регулированию.

Сложности взаимодействия маркетплейсов с контрагентами не могут быть решены в рамках действующего закона о торговле, принятого в 2009 году для урегулирования отношений розницы и поставщиков продовольствия. В службе уверены, что необходим отдельный федеральный закон, который обеспечит прозрачность условий сотрудничества, раскрытие алгоритмов ранжирования и комиссий, при этом сохраняя гибкость для развития электронной торговли.

В своем выступлении Тимофей Нижегородцев также отметил изменения в действующем законодательстве, направленные на снижение издержек поставщиков. В 2025 году был сокращен срок оплаты по контрактам на скоропортящиеся товары, отменены выплаты за реализацию отдельных товарных позиций и ограничено применение штрафов сетями. По оценкам ФАС, эти меры должны способствовать снижению розничных цен и росту доступности продуктов питания для населения.

Кроме того, ведомство продолжает поддерживать практику ценового саморегулирования. Крупные торговые сети добровольно ограничивают наценки на социально значимые товары, что позволило удержать средний уровень наценки на отметке 5,2%. Дополнительно в 61 регионе заключены соглашения о стабилизации цен с участием более 13 тыс. организаций. По данным регулятора, в регионах, где они применяются, фиксируется более стабильная динамика цен.

Добровольные обязательства соблюдают Х5, «Магнит», «Ашан», «Атак», «Дикси», «Бристоль», «Азбука вкуса», «Магнолия».