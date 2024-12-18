Застройщик «Зелёный берег» получил предупреждение от ФАС за фейковые изображения своего ЖК

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение застройщику «Зелёный берег» за введение в заблуждение клиентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Дело в том, что на сайте застройщика размещены изображения жилого комплекса «Bereg.Курортный», на которых видно, что территория между его корпусами благоустроена, в том числе имеются теннисные столы.

Однако в реальности между корпусами оборудована комплектная трансформаторная подстанция. Информация о её наличии на территории может оказать влияние на выбор покупателей, сочли в ведомстве.

Петербургское УФАС усмотрело в действиях застройщика «Зелёный берег» признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение. До 23 января 2025 года компании необходимо разместить на сайте достоверную информацию о ЖК «Bereg.Курортный».