В ФАС пояснили, чем органичная интеграция отличается от рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пояснила, какая информация является интеграцией, а какая — рекламой. Ведомство подготовило пояснения по итогам совещания представителей ФАС, Роскомнадзора, Ассоциации блогеров и агентств (АБА), Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) по применению статьи 18.1 закона «О рекламе» — они опубликованы на сайте регулятора.

Так, к рекламе не относятся:

справочно-информационные и аналитические материалы: обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний;

информация о товарах и услугах, размещённая на официальном сайте, страницах или в соцсетях их производителя или продавца;

обзор нескольких товаров разных производителей в видеоролике или посте блогера, если его основной целью не является продвижение товара на рынке;

органичная интеграция — упоминание товара, средств его индивидуализации, информация об изготовителе или продавце, которые органично интегрированы в научные или литературные произведения, а также произведения искусства, если они сами по себе не носят рекламный характер.

Органично интегрированной можно признать информацию о товаре или лице, которая является составной частью общего сюжета произведения (отдельной его части) и выступает в качестве дополнительной характеристики героя или созданной ситуации. При этом внимание не концентрируется на товаре или организации, на их достоинствах и иных характеристиках, они не подменяют главных персонажей в произведении (отдельной его части), не нарушают сюжета и не могут быть изъяты без ущерба для целостного восприятия произведения. Примеры органичной интеграции: упоминание о новинках косметики в видеороликах или постах бьюти-блогеров, а также обычное (органичное) употребление и использование блогерами товаров по назначению, например, продуктов питания, одежды, посуды в видеороликах.

При этом, если отдельному товару уделяется особое внимание, даётся избыточная и положительно эмоционально окрашенная информация о нём, есть призывы приобрести товар, в том числе с указанием адресов магазинов, то такой контент может быть признан рекламой.

Также интеграция будет признана рекламой, если блогер акцентирует внимание зрителя на товаре, в том числе за счёт его характеристик, свойств или высказывания положительного отношения к нему.

Также ФАС отмечает, что если реклама размещена до 1 сентября 2022 года и договорные обязательства исполнены до этой даты, то положения ст. 18.1 закона «О рекламе» на неё не распространяются.