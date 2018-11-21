Facebook раскрыла ежедневную аудиторию в России

Суточная аудитория Facebook в России составляет 6,2 млн человек. Большая часть DAU — 5,4 млн пользователей — заходит в соцсеть с мобильных устройств. Такие цифры представители компании озвучили на форуме RIW.

Согласно последнему квартальному отчету, в сентябре глобальная DAU соцсети составляла 1,49 млрд человек. Из них 185 млн приходится на США и Канаду, 278 млн — на Европу, 561 млн — на Азиатско-Тихоокеанский регион и 470 млн — на остальные рынки. Ранее отдельной статистики по России компания не раскрывала. Последние два года соотношение глобальной суточной аудитории к месячной (DAUs/MAUs) не изменяется и составляет 66%.

По данным «Яндекс.Радар» за сентябрь 2018 года, Facebook является четвертой по популярности соцсетью в России с месячной аудиторией 53,5 млн человек (кросс-девайсная — 35,1 млн человек). При этом она уступает своей дочерней платформе Instagram, которая привлекает 78,2 млн российских пользователей в месяц.

Исследовательская компания Mediascope ставит Facebook на десятое место в России по охвату. Согласно WEB-Index, в августе суточная аудитория соцсети (Desktop & Mobile, города с населением 100k+, 12−64) составляла 5,3 млн человек, а ее охват — 9,9%.