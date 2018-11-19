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Facebook представила сайт для поиска работы

19.11.2018 в 12:25

Платформа поможет не только найти работу, но и овладеть различными профессиональными навыками

В дополнение к инструменту поиска работы Jobs Facebook запустила образовательный портал Learn with Facebook, который поможет не только найти работу, но и овладеть различными профессиональными навыками для её поиска, сообщается в блоге компании.

Ранее соцсеть запустила сервис Jobs который позволил работодателям публиковать вакансии в специальном разделе в социальной сети, упрощая поиск сотрудников. Новый проект Learn with Facebook представляет собой образовательную платформу, на которой собраны бесплатные дистанционные курсы. Курсы разделены на несколько направлений, но пока основным является цифровой маркетинг.

«Чтобы улучшить наш инструмент по подбору рабочих мест для людей и предприятий, в дополнение к размещению вакансий на своих страницах, предприятия теперь могут делиться ими в группах. Сегодня более 200 миллионов человек ищут работу на Facebook и это обновление позволит заинтересованным людям облегчить поиск, а также пробовать себя в новых профессиях», — сообщается в блоге компании.

Кроме того, на сайте есть советы по составлению успешного резюме, там же можно поделиться опытом в области маркетинга, технике интервью и програмировани. Платформа позволит людям обрести необходимые в современной жизни цифровые навыки, идти в ногу со временем и оставаться успешным, считают в соцсети.

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