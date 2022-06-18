Как вымышленные бренды обрели фанатов и стали мемами: подборка агентства Fabula

Бывшая сеть «Макдоналдс» представила новую айдентику и название «Вкусно — и точка». До этого в СМИ и соцсетях появилось много вариантов дизайна бренда. Большинство из них оказались авторскими, а не официальными концептами. Некоторые работы показались публике яркими и остроумными. FABULA Creative Agency поделилось с Sostav историями концептов и вымышленных компаний.

Фейкстиваль

Уникальный для России случай, когда фестиваль посвятили фейковой рекламе. На Фейкстиваль принимали только работы, которые забраковал рекламодатель или вообще никто не заказывал. Несмотря на это, вымышленные концепты иногда «прорывались в реальность».

Например, люди поверили шуточной рекламе несуществующего ремня Paybelt для бесконтактной оплаты и оставили более тысячи заявок в одном из крупных банков.

Другой пример — реклама вымышленного сервиса, предлагавшего скачать битые файлы любого расширения, чтобы отправить их заказчику и выиграть время после просроченного дедлайна. После фестиваля в сети появились реальные сайты с похожим функционалом.

Фейкстиваль проводили с 2011 по 2019 годы в России и Латвии. В 2019 году организатор феста — агентство Punk You Brands — распалось на две независимых компании, а Фейкстиваль закрылся.

Брендинг на грани

В провинции часто встречаются названия-каламбуры, вроде ООО «Моя оборона» или магазин белья «СчастЛифчик». Автор проекта «Брендинг на грани» ради шутки создаёт пародии на такой нейминг и дизайн.

К примеру, гипермаркет напольных покрытий «Половой гигант», вечеринка к Хэллоуину «Бал бесов», сладости-поливитамины «Конфетамин». А в рубрике Brand-Blend автор смешивает бренды. Если вы видели футболку для беременных с забавным принтом «Tinder-Сюрприз», то это оттуда.

Нереальный коллаб

Валенки Balenciaga, пуховики Supreme с принтом газеты «Известия» и куртки Louis Vuitton в стилистике московской архитектуры — проект «Нереальный коллаб» показывает вещи, попавшие к нам словно из параллельной вселенной.

Авторы выпускают не только реалистичные изображения, но и объясняют смысл коллаборации. Вот пример описания к нереальному коллабу бренда одежды Stone Island и бальзама «Золотая Звезда»: «В новой коллекции мы сделали в воротниках парок и курток специальные хранилища, пропитанные бальзамом «Золотая Звезда». Согласно нашим тестам, это помогает избежать заболеваний в холодную погоду, а также дарит приятное чувство ностальгии».

А ко дню, когда бывший «Макдоналдс» открылся под названием «Вкусно и точка», проект «Нереальный коллаб» выпустил шуточную коллаборацию сети ресторанов и бренда Nike.

Никита Маркелов, руководитель проекта для коллаборации брендов Colable: Что заставляет людей выдумывать невозможные концепты коллаб? Любовь к бренду и новые эмоции. В надежде, что их заметят и реализуют. Ведь чаще всего коллаборация это про эксклюзивные лимитированные товары, услуги или продукты. Успел купить — выделяешься из общей массы людей — доволен. Потому что каждый из нас сегодня хочет хотя бы на секунду остановится и с гордостью сказать словами Космоса: «Такая только у меня и у Майкла Джексона!». Я до сих пор надеюсь, что отечественные бренды обратят внимание на нереальный коллаб Balenciaga и «Сода Пищевая» и используют как референс для своих будущих партнёрств.

Метабренды городов

В этой истории речь пойдёт не о метавселенных, а о шуточных эмблемах российских городов. Всё началось с презентации метабренда Санкт-Петербурга в 2018 году. Простым языком, это главный бренд территории.

Документ включал инструкции по работе с разными аудиториями, слоган, айдентику города, но в центре внимания оказался новый логотип — «Бирюзовое солнце».

Круг с вписанным в три строки словом «Санкт Петер Бург» раскритиковали медиа. Масла в огонь добавила новость о цене контракта на разработку метабренда — около 7 млн рублей. Это породило мем «Логотип за 7 лямов».

В сети быстро появились десятки похожих эмблем, например: «Череп Овец», «Кот Ельники», «Ворон Еж». Конечно, все они были не настоящими логотипами, а пародиями от пользователей, сорвеновавшихся в остроумии.

Виртуальная помощница Сэм

Виртуальная ассистентка Samsung летом 2021 года собрала армию фанатов и вызвала волну теорий, артов и косплеев. Она могла бы продать больше смартфонов, чем все маркетологи бренда.

Но на самом деле у Samsung не было виртуальной ассистентки. 3D-модель девушки в фирменной кофте Galaxy появилась на сайте студии Lightfarm.

Судя по описанию, концепт-арт заказала маркетинговая компания Cheil, связанная с Samsung. Новость быстро удалили, но девушка Сэм уже жила отдельно от бренда.

Например, за первую неделю ей посвятили более 80 млн роликов в TikTok по тегу #Samsunggirl. А бренд не только не воспользовался хайпом, но даже не прокомментировал ситуацию.

А что с «Макдоналдс»?

Бывшая сеть «Макдоналдс» утвердила новый логотип — две палочки и кружок, сложенные в букву «М» на фоне зелёного круга. В экс-сети «Макдоналдс» сообщили Sostav, что разработкой занималось агентство «Родная речь». Палочки символизируют картошку фри, а маленький оранжевый круг — аллюзия на бургер.

Шум вокруг смены названия и логотипа «Макдоналдс» продолжался в профильных СМИ и пабликах с момента заявления о продаже российских ресторанов.

В сети даже появились авторские концепции. Интересный пример — работы дизайнеров под никами Dmitry и Tony Hcow. Оба автора опирались на фразу «Весело и вкусно». Это одно из названий, отправленных на регистрацию в Роспатент.

Dmitry обыграл букву «В», перевёрнутую горизонтально. Таким образом «В» напоминало букву «М» — логотип сети «Макдоналдс». Автор уточнил, что «все логотипы — стёб, выдумка и юмор».

Tony Hcow подошёл к разработке фирменного стиля серьёзнее. Он выбрал метафору улыбки, похожую на картошку фри. А слова «весело» и «вкусно» использовал в сочетании с названиям напитков и закусок.

Если классический «Макдоналдс» добавлял префикс «Мак» — маккофе, макчикен, макфлурри, то Tony Hcow придумал «весёлый бургер» и «вкусный латте».

Оксана Смирнова, ведущий дизайнер Fabula: Часто между делом, скорее, когда мозг креатора нагрет до предела, он начинает генерировать идеи, которые по-настоящему выходят за рамку не то что брифа, а вообще привычной жизни. Именно эти идеи крутые, они въедаются в память. Но бренд в силу разных причин (не хочет рисковать, не доверяет, идея не вписывается в позиционирование и стратегию, или просто не хватает смелости) заворачивает нестандартный концепт, или креаторы понимают, что лучше его даже и не презентовать, а насладиться своей идеей, отвести ей уютное место в сердечке и навсегда там её и оставить. У нас в отделе дизайна есть для такого папка под названием «Кладбище несбывшихся надежд». Хорошо, что существовали и существуют площадки, где можно заявить про эти идеи. Там их поймут и воспримут должным образом. Фейковая реклама смелее, чем её представляет заказчик. Пусть бренд иногда не готов рисковать, люди всегда жаждут новых эмоций и впечатлений.

Ранее команда Fabula Creative Agency рассказала Sostav о запуске платформы для коллабораций.