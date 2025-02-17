«Европейская медиагруппа» — №1 на национальном рынке радиовещания

«Европейская медиагруппа» подтвердила статус лидера российской радиоиндустрии. Согласно опубликованным в феврале 2025-го данным исследований Mediascope, ежедневная аудитория станций холдинга составляет более 17,5 млн человек, а еженедельная — 34,6 млн — свыше половины жителей крупных городов России старше 12 лет. Доля рынка холдинга по аудитории при этом — 23,5%.

Миллионы слушателей по всей стране каждый день выбирают форматы ЕМГ. У «Европы Плюс», «Дорожного радио» и «Ретро FM» рекордные 14 первых мест, 10 вторых и столько же третьих в топ-3 по ежедневной аудитории в крупных городах, что составляет более половины всех позиций в рейтинге.

«Большая тройка ЕМГ» вошла в топ-5 национальных радиостанций по всем ключевым медиапоказателям. Востребованными на рынке форматы ЕМГ остаются и в Санкт-Петербурге. Уже 10 лет «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Ретро FM» занимают весь топ рейтинга популярности радиостанций города на Неве.

Так же комфортно «Европейская медиагруппа» чувствует себя в диджитал-среде. Ежемесячные уникальные охваты активов холдинга за год выросли на 72,2%, а суммарные охваты по всем площадкам — на 26,6%, превысив 102 млн просмотров контента в декабре 2024-го. Наибольший рост в процентном отношении — более 200% — демонстрируют STUDIO 21 и «Калина Красная». В свою очередь, наибольший рост за 2024 год в абсолютных значениях среди станций ЕМГ показали «Новое Радио» и «Дорожное радио»: в среднем 9 млн и 7 млн в месяц соответственно.

Согласно актуальным исследованиям, «Новое Радио» — № 1 рейтинга по числу и приросту подписчиков в Telegram и единственная станция, на чей канал подписаны более 200 тыс. пользователей. «Серебро» по количеству и приросту подписчиков, а также вовлеченности аудитории — у «Европы Плюс».

Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы»: Мир меняется. Рынок меняется. Но лидер всегда один. ЕМГ продолжает неуклонно двигаться вперед, объединяя традиции и инновации. Гибкость, творческий подход к решению задач и стремление к совершенству позволяют нам уже 15 лет скользить по гребню самой высокой медиаволны и формировать будущее индустрии.

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