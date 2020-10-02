«Европе Плюс» грозит штраф за рекламу в электричках

Радиостанции «Европа Плюс» грозит штраф за нарушение закона «О рекламе». Компания распространяла свою аудиорекламу в электричке, в то время как звуковая реклама в транспортных средствах запрещена. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как уточняют в ведомстве, радиостанция распространяла свою рекламу в пригородном электропоезде Киевского направления, следовавшем по маршруту «Нара — Москва» 28 июня 2020 года. В звуковой рекламе сообщалось: «…утреннее шоу на «Европе плюс». Мы также, как и вы заботимся об окружающих. Носим маски и перчатки в общественных местах. <…> До встречи в эфире и хорошей дороги».

ФАС выдала ЗАО «Европа Плюс» и АО «Центральная ППК» предписания о прекращении нарушения. По результатам рассмотрения дел каждой компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что такие нарушения происходят достаточно редко. «Запрет на распространение звуковой рекламы в транспортных средствах был введен не случайно — это связано и с обеспечением безопасности в транспорте, и с сохранением комфортной среды для пассажиров. И большинство рекламодателей и рекламораспространителей проявляют понимание требований закона», — указала Татьяна Никитина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС.

Ранее УФАС по Ленинградской области предписало Анастасии Ивлеевой удалить из блога рекламу алкоголя. Если нарушение не будет устранено до 30 октября, Ивлеевой будет грозить штраф от 12 до 20 тыс. руб.