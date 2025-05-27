Еврокомиссия пригрозила Shein штрафами за нарушение прав потребителей

Еврокомиссия совместно с Сетью сотрудничества по защите прав потребителей (CPC Network), объединяющей регуляторов разных стран Европы, обвинила китайского ретейлера недорогой одежды Shein в нарушении европейских законов о защите прав потребителей. В совместном заявлении регуляторы отметили, что компания систематически вводит покупателей в заблуждение, используя недостоверную информацию о скидках и характеристиках товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению европейских властей, Shein искажает реальные цены, на основе которых формируются скидки, а также распространяет ложные утверждения об экологичности своей продукции. Кроме того, ретейлер прибегает к методам давления на покупателей — например, указывая якобы ограниченные сроки для покупки и скрывая условия возврата товара и контакты для жалоб.

Еврокомиссия и CPC Network потребовали от Shein устранить выявленные нарушения и пригрозили штрафами в случае невыполнения этих требований. После публикации заявления регуляторы продолжат расследование в отношении компании.

Ранее итальянский регулятор начал отдельное расследование против Shein, обвинив компанию в необоснованных утверждениях об экологичности продукции.