ESG-итоги 2024: США, Россия, БРИКС, ИИ

2024 год стал одним из самых противоречивых для ESG (environmental, social, governance) — концепции устойчивого развития бизнеса, которая учитывает экологические, общественные и управленческие аспекты деятельности компании. Консервативный реванш в Штатах, невнятная Конференция ООН по изменению климата (COP29), на которой мир как будто расписался в том, что ему сегодня не до «зеленой повестки» и принципов инклюзивности. С другой стороны, бурный рост возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно солнечной индустрии, включение в повестку стран БРИКС, и Россия, где устойчивое развитие продолжило свое нормативное оформление и трансформацию по направлению к социальным вопросам. Директор практики ESG-коммуникаций «Михайлов и Партнеры» Александр Брискин подвел краткие итоги года в ESG и рассказал Sostav об основных трендах и событиях.

Америка устала от ESG

ESG в Штатах под огнем критики. Избранный президент Дональд Трамп еще во время избирательной кампании обещал покончить с «новой зеленой аферой» Вашингтона ― климатическими инициативами президентства Джо Байдена.

А целый ряд крупнейших компаний США, олицетворяющих американский бизнес и его принципы, такие как Ford Motors, Harley Davidson, Microsoft, Google и другие, фактически свернули свои программы DEI (diversity, equity, and inclusion), то есть разнообразия, справедливости и инклюзивности. Теперь компании не будут выделять квоты, чтобы нанимать сотрудников разного возраста, пола и этнических групп.

Ко всему этому апелляционный суд США отменил правило Nasdaq, требующее от компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже, иметь «разнообразное представительство» в своих советах директоров. Суд постановил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) действовала незаконно, одобрив эту политику.

Настроения в американском обществе меняются. Маятник качнулся в сторону консерваторов, для которых главное в бизнесе ― эффективность и «ничего личного». Но пока это, скорее, тенденции, а не разворот на 180 градусов.

Углеводороды как вечные ценности

Еще один тренд в копилку аргументов скептиков ESG. Инвесторы, которые в пандемию подталкивали нефтегазовые компании в «зеленые» технологии, в прошлом году хотели получения прибыли в краткосрочной перспективе, здесь и сейчас. Это привело к смещению приоритетов на инвестиции в нефть и газ, отказ компаний от проектов в «возобновляемой» энергетике и даже отход от своих «зеленых» целей.

Проекты возобновляемой энергетики, особенно ветроэнергетики, столкнулись в 2024 году с трудностями: ростом процентных ставок по кредитам, увеличением затрат и проблемами в цепочке поставок.

Еще одна характерная деталь: в ноябре на COP29 присутствовало более 1700 представителей ― фактически лоббистов ― угольной, нефтяной и газовой промышленности. В сухом остатке COP29, странами так и не были определены шаги по выполнению прошлогоднего обещания отказа от ископаемого топлива и утроения мощности возобновляемых источников энергии до 2030 года. В целом, это была одна из самых пустых COP29.

Пока интересы ископаемого топлива берут верх над климатическими переговорами.

ИИ разгоняет спрос

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) привело к тому, что «новыми» потребителями огромных объемов электричества стали дата-центры технологических компаний. По прогнозам, к 2027 году ИИ заберет 0,5% от общемирового потребления электроэнергии. Примерно столько же, сколько ежегодно потребляет Аргентина.

К 2030 году спрос на электроэнергию в крупных экономиках может подскочить на 20%, отчасти из-за ИИ, что требует поиска новых источников энергии. Это стимулирует развитие ВИЭ и атомной энергетики.

ВИЭ светит ярко

Солнечная индустрия Китая бьет рекорды по производству солнечных фотоэлектрических элементов, сохраняя за собой мировое лидерство. Перепроизводство привело к тому, что Китаю пришлось применять регулирующие меры, чтобы окончательно не «уронить» цены на солнечные панели и их компоненты. К 2030 году Китай будет обладать более 80% мировых производственных мощностей во всех сегментах производства фотоэлектрических элементов.

Но не только Китай. В прошлом году производство электроэнергии из возобновляемых источников било новые рекорды и в Европе. В первой половине 2024 года половина выработки электроэнергии в ЕС пришлась на возобновляемые источники.

Согласно Международному энергетическому агентству, с 2024-го по 2030-й Европейский союз удвоит темпы роста мощностей возобновляемых источников энергии, а Индия будет демонстрировать самые высокие темпы роста среди крупных экономик.

Штаты, несмотря на консервативный тренд, также прогнозируют рост доли ВИЭ в выработке энергии.

Россия сосредотачивается

В России в 2024 году произошло много подвижек в регуляторном оформлении ESG, то есть в сфере нормативной базы устойчивого развития.

Отметим наиболее значимые: развитие национальной системы углеродного регулирования и торговли углеродными единицами, стандарт для компаний по раскрытию информации об устойчивом развитии, а также рекомендации для субъектов России по адаптации к рискам, связанным с изменением климата от Минэкономразвития, требования Московской биржи для компаний с листингом первого и второго уровней раскрывать нефинансовую отчетность.

Не новый, но продолжающийся тренд ― фокус в ESG все больше смещается с Е на S, то есть вопросы социальной поддержки, проблем дефицита и качества кадров. Экологическая составляющая отступила на второй план, но при этом долгосрочные инициативы в области экологии остаются актуальными.

БРИКС. Устойчивая интеграция

Страны БРИКС в 2024 году вели активные консультации и оформляли свое партнерство в сфере устойчивого развития. Была сформирована контактная группа по направлениям климатического сотрудничества и устойчивого развития, определены ключевые темы, принят документ, который стал Рамочной основой по взаимодействию в вопросах климата. Фактически он определяет все аспекты действий по климату: справедливый переход, углеродные рынки, финансы, деятельность бизнеса и другие.

Еще один важный шаг ― меморандум Партнерства БРИКС по углеродным рынкам. Соглашение расширяет возможности по обмену опытом стран БРИКС в вопросах углеродных рынков, а также позволяет реализовывать совместные климатические проекты, в том числе с выпуском углеродных единиц. Эти инициативы заложили нормативную основу для реальных согласованных действий БРИКС в сфере ESG в 2025 году и далее.