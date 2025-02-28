Эра маркетплейсов: как онлайн-гиганты меняют будущее ритейла

В новом выпуске шоу «Сегодня, да!» от студии видеопродакшена Yes, today! Film эксперты обсудили, как будет развиваться рынок электронной коммерции в 2025 году и что ждет офлайн-магазины в ближайшем будущем. Подробностями студия поделилась с Sostav.

Гости рассказали, смогут ли китайские поставщики конкурировать с российскими производителями, какие будут нововведения для селлеров, почему продавать только в офлайне сегодня — это не бизнес и правда ли, что «Садовод» перекочевал на Wildberries и Ozon?