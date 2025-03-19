В честь 10-летия Е+ (ex. Effie) выпустили книгу «50 кейсов, которые изменили маркетинг»

Какие основные тренды развития индустрии маркетинга вы видите в ближайшие 10 лет?

В первую очередь это влияние технологий, и особенно ИИ. Это повлечет и развитие персонализации, и оптимизацию производства материалов, и ускорение многих процессов за счет автоматизации рутины. Но, с другой стороны, возрастет и ценность того, что сделано человеком, — то самое мастерство создания идеи. Персональные голосовые ассистенты и домашние помощники станут активными элементами коммуникации брендов и сервисов. Это также усилит роль голоса и звука в маркетинге. Мы уже сейчас наблюдаем слияние офлайна и онлайна, соушл и электронной коммерции, ТВ и диджитала, и в следующие 10 лет этот процесс будет усиливаться. И тут для маркетинга все более важной будет задача встраивания бренд-моментов в опыт человека.

Клиентоцентричность, ИИ, инфлюенсеры или?.. Что в вашем понимании будет new black в ближайшее время?

New black — это «взболтать и смешать», то есть в объединении разнородного, создание новой ценности на стыке, когда 1+1=3. Это и ИИ-инфлюенсеры, и клиенто центричные технологии в продажах, и клиенты-креаторы в комьюнити брендов, и много еще того, что можно собрать из лего-трендов.

Как изменится роль функции маркетинга в бизнесе и какие компетенции маркетолога будут наиболее важными, а что отойдет на второй план?

Уже сейчас в маркетинге наблюдается то же сближение и взаимопроникновение функций, что и в медиаканалах. Маркетинг и трейд все плотнее сближаются на арене ретейл медиа. Маркетплейсы и ретейлеры становятся наиболее активно растущими медиапоставщиками и партнерами для маркетинговых активностей. С развитием автоматизации и внедрением ИИ на второй план отойдут рутинные компетенции, на которые сейчас уходит много времени. Но очень важно будет фокусироваться на правильных вопросах и инсайтах, умении создавать смыслы на стыке разных областей знаний, товарных категорий, контента.

Потребитель будущего — как будут меняться требования к товарам и сервисам? Как это повлияет на маркетинг?