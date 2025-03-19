В честь 10-летия Е+ (ex. Effie) выпустили книгу «50 кейсов, которые изменили маркетинг»

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В этом году бренд E+ отмечает юбилей — 10 лет в центре маркетинга. За это время E+ собрал в своей орбите лучших профессионалов и стал настоящим центром экспертизы эффективного маркетинга. В честь юбилея компания Е+ при поддержке стратегического партнера 10-летия выпустила книгу о кейсах победителях, в которой отразилась трансформация индустрии маркетинга и рекламы за последние 10 лет. Презентация, подготовленная к юбилею, прошла 30 января 2025 года в Москве и собрала более 200 гостей — маркетологов, предпринимателей и представителей медиа. Издание, доступное для предзаказа в «Альпина Паблишер», включает разборы 50 успешных кейсов и 20 интервью с экспертами, которые анализируют ключевые тренды и вызовы индустрии, а также заглядывают в будущее, чтобы представить, как будет развиваться маркетинг в следующие 10 лет. Книга охватывает различные отрасли, подробно разбирая цели, задачи и результаты проектов. Мы выбрали выдержки из интервью, чтобы показать, как профессионалы видят будущее маркетинга и какие стратегии будут определять его развитие.
Как изменится роль функции маркетинга в бизнесе и какие компетенции маркетолога будут наиболее важными, а что отойдет на второй план?
СМО и команда маркетинга должны стать центром коллаборации вокруг достижения стратегических целей компании. Маркетолог будущего выступает в роли визионера, искателя смыслов и катализатора роста бизнеса.
Насколько важна сила бренда? Какие топ-5 ценностей брендов вы бы выделили на ближайшее время?
Какие основные тренды развития индустрии маркетинга вы видите в ближайшие 10 лет?
Я уверена, что маркетинг будет передовым направлением, как и во все годы существования, капитализируя свои возможности за счет массового применения генеративных сетей, развития нейронаук и инструментов измерения эффективности real-time, но главное, что маркетинговая эра spray & pray окончательно сменится на цифровой маркетинг.
В корпоративной среде я ожидаю распространения фреймворков маркетинга на все функции управления: HR, IT, финансы — это позволит формировать и доносить ценностное предложение, получать лучшие кадры и ресурсы.
Какие топ-5 ценностей брендов вы бы выделили на ближайшее время?
Как удержать лидерство в изменяющихся условиях рынка?
Мы не распыляемся. Мы занимаемся только теми проектами, которые позволяют нам в будущем развиваться и инвестировать в новые интересные вещи.
Как дифференцироваться от конкурентов и завоевать любовь потребителя?
Разговаривать с ними на одном языке, чтобы они понимали тебя, чтобы совпадали ценности бренда. У нас самое высокое проникновение в молодежную аудиторию.
Мы слегка подправили свой tone of voice, стали более солидными, и это позволило привлечь консервативную аудиторию. Ей сложно принять решение, потому что надо что-то менять. А у нее и так все нормально. Но она может поменять точку зрения, если в ее окружении есть критическая масса людей, которые пользуются этим продуктом. А стоит только начать — сразу удивляется: так легко, так удобно, без комиссии. А все потому, что мы предвосхищаем потребности клиента и даем такие продукты, которые людей удивляют и радуют.
Какие основные тренды развития индустрии маркетинга вы видите в ближайшие 10 лет?
В первую очередь это влияние технологий, и особенно ИИ. Это повлечет и развитие персонализации, и оптимизацию производства материалов, и ускорение многих процессов за счет автоматизации рутины. Но, с другой стороны, возрастет и ценность того, что сделано человеком, — то самое мастерство создания идеи.
Персональные голосовые ассистенты и домашние помощники станут активными элементами коммуникации брендов и сервисов. Это также усилит роль голоса и звука в маркетинге. Мы уже сейчас наблюдаем слияние офлайна и онлайна, соушл и электронной коммерции, ТВ и диджитала, и в следующие 10 лет этот процесс будет усиливаться. И тут для маркетинга все более важной будет задача встраивания бренд-моментов в опыт человека.
Клиентоцентричность, ИИ, инфлюенсеры или?.. Что в вашем понимании будет new black в ближайшее время?
New black — это «взболтать и смешать», то есть в объединении разнородного, создание новой ценности на стыке, когда 1+1=3. Это и ИИ-инфлюенсеры, и клиенто центричные технологии в продажах, и клиенты-креаторы в комьюнити брендов, и много еще того, что можно собрать из лего-трендов.
Как изменится роль функции маркетинга в бизнесе и какие компетенции маркетолога будут наиболее важными, а что отойдет на второй план?
Уже сейчас в маркетинге наблюдается то же сближение и взаимопроникновение функций, что и в медиаканалах. Маркетинг и трейд все плотнее сближаются на арене ретейл медиа. Маркетплейсы и ретейлеры становятся наиболее активно растущими медиапоставщиками и партнерами для маркетинговых активностей.
С развитием автоматизации и внедрением ИИ на второй план отойдут рутинные компетенции, на которые сейчас уходит много времени.
Но очень важно будет фокусироваться на правильных вопросах и инсайтах, умении создавать смыслы на стыке разных областей знаний, товарных категорий, контента.
Потребитель будущего — как будут меняться требования к товарам и сервисам? Как это повлияет на маркетинг?
Потребитель будущего, да уже даже и настоящего, — это all-in-one. Он и креатор, и медиа носитель (мерч, например), и подписчик, и, возможно, еще новые роли разовьются. Клиентский путь — это больше не линейный процесс, а практически схема Московского метрополитена, где есть кольцевая линия с ключевыми активностями опыта бренда и всевозможные пересадки на другие клиентские роли. Развитие технологий, ИИ и рекомендательных моделей, которым потребители уже делегируют этап consideration, будет способствовать дальнейшему развитию направления M2M (marketing to machines) — это своего рода новый перформанс, когда товарное предложение доходит до клиента после фильтра нейросети, ИИ-ассистента и т. д.
Какие новые технологии, по вашему мнению, будут определять маркетинговые стратегии в ближайшие годы?
Это та же персонализация, я уже ее называю гиперперсонализацией, это новые инструменты, включая ИИ и предиктивную аналитику. Если этих скиллов нет, их надо получить. Это и SEO, и голосовые поиски, все направлено на улучшение покупательского опыта, чтобы покупатель тебя услышал, воспринял, вернулся к тебе и все это отразилось в конверсии.
У ретейла собираются базы данных. Мы знаем о своих покупателях все, что касается их покупательского опыта и привычек. Плюс идет сотрудничество с другими владельцами баз данных, например для ретейла это мобильные операторы или банки, где можно еще лучше узнать потребителя и предложить ему что-то, что мы не видим в своей системе.
Какие основные тренды развития индустрии маркетинга вы видите на ближайшие 10 лет?
Гиперперсонализация, бесшовный покупательский опыт, глубокая эмоциональная связь с клиентами, укрепление лояльности клиентов, устойчивое развитие, этичное, сознательное потребление, использование ИИ и виртуальных помощников.
И еще я вижу два тренда. С одной стороны, все больше покупателей «серебряного поколения», с другой — активно входит в силу молодое поколение. Это две параллельные вселенные, ценностные и поведенческие. К 2030 году вторых будет больше трети покупателей. Наша задача — заинтересовать всех, одну и ту же идею донести разным языком. Мы находимся на тектоническом сдвиге сейчас.
Какова роль устойчивого развития для маркетинговых стратегий в будущем?
Если бренд активно рассказывает о своих усилиях по устойчивому развитию, социальной ответственности, он выигрывает доверие. Мы поддерживаем инициативы, связанные с незащищенными слоями населения. Покупатель заинтересован в продуктах и активностях, которые направлены на поддержку таких инициатив.
Ты должен быть быстрее, умнее, хитрее. И выше, и сильнее. Многоборье...
Как удержать лидерство в изменяющихся условиях рынка?
Лидерство, на мой взгляд, — это умение донести все яйца, не уронив ни одного.
У каждого бизнеса есть свои ключевые факторы успеха, поэтому очень важно их знать, держать фокус и инвестировать в то, что важнее всего для бренда. А если мы говорим о лидерах, то критическим становится первенство в инновациях, оперативная реакция на изменения в поведении потребителя и умение проактивно предлагать что-то новое.
Формула успеха взаимодействия «клиент — агентство 2035»?
Для меня агентство — это продолжение команды, оно также разделяет цели и ценности бренда, как люди инхаус, и готово сделать все возможное и невозможное для лучшего результата. Партнеры — это люди, которые открыто скажут, если я не права. Далеко не всегда дешевле значит лучше. Нет смысла ежегодно менять агентство ради скидки в 10%, на мой взгляд, долгосрочные партнерские отношения гораздо важнее и дают лучший результат. За два месяца или даже за год невозможно глубоко понять бренд и клиента. Для меня партнерство с возможностью споров и дискуссий — ключевой формат взаимоотношений.
Какие основные тренды развития индустрии маркетинга вы видите в ближайшие 10 лет?
Клиентоцентричность, ИИ, инфлюенсеры или?.. Что в вашем понимании будет new black в ближайшее время?
После изменения медиаландшафта в 2022 году — запрета соцсетей, запрета рекламы на YouTube, а также его замедления — проблема дефицита видеоинвентаря стоит очень остро. Учитывая, что пользовательское внимание —одна из ключевых метрик эффективности, задача остается одной из наиболее актуальных для российского рынка.
Одно из возможных решений, которое будет активно набирать обороты, — это размещение в Connected TV. Учитывая постоянный рост аудитории CTV в РФ (порядка 24 млн), в ближайшем будущем у CTV будут все шансы стать важным и масштабируемым инструментом в медиамиксе.
Эффективный маркетинг будущего — это?..
Маркетинг, который отвечает вызовам времени, понимает потребности и предпочтения потребителя, технологические тренды. Умеющий адаптироваться к изменяющимся тенденциям в индустрии и обществе, быть гибким и обладать быстрой реакцией.
Как удержать лидерство в изменяющихся условиях рынка?
Держать глаза открытыми, избегать интеллектуальной лени, внимательно следить за рисками и искать, а затем строить свой ров безопасности.
Эффективный маркетинг будущего — это?..
Осмысленный, счетный, нравящийся людям.
Как изменится роль функции маркетинга в бизнесе и какие компетенции маркетолога будут наиболее важными, а что отойдет на второй план?
Вероятно, профессий маркетолога будет две — маркетинг крупных брендов (массовый) и маркетинг малых форм (своего рода перформанс). Очень возможно, что они почти перестанут пересекаться из-за снижения доступности широковещательных каналов для всех, кроме супербольших компаний, и принципиальных изменений в перформансе, которые произойдут из-за развития ретейл-медиа, доставок / e-commerce и GPT/LLM-ассистентов.
Но суть базово все та же — придумать то, что будет нравиться людям и чем они будут пользоваться, и дать им это по хорошей цене.
Почему книга — must-read?
Книга «50 кейсов, которые изменили маркетинг» — это не только сборник успешных кейсов, но и уникальный взгляд на будущее индустрии. Она объединяет опыт прошлого, тренды настоящего и визионерские взгляды на будущее. Если вы хотите быть в авангарде маркетинговых изменений, эта книга станет вашим незаменимым помощником. Следите за новостями компании Е+ в Telegram-канале.