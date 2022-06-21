Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Ассоциация Брендинговых Компаний России
Маркетинговое агентство ZAMEDIA
Ассоциация Брендинговых Компаний России

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.06.2022 в 18:00

«Свинка Пеппа» сможет защитить свои права в России

Суд отменил отказ Entertainment One в защите интеллектуальных прав из-за санкций Великобритании

Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Кировской области об отказе в защите интеллектуальных прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа». Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель правообладателя.

В марте 2022 года британской Entertainment One отказали в защите интеллектуальных прав на персонажей детского сериала «Свинка Пеппа» из-за того, что компания зарегистрирована в стране, наложившей санкции на Россию. Правообладатель обратился в суд из-за действий российского частного предпринимателя, который незаконно использовал изображения персонажей.

Entertainment One требовала возместить ущерб в размере 40 тыс. руб, однако суд посчитал, что иск подан «во вредительских целях», и отказал в его удовлетворении. Эксперты отмечали риски прецедента — если бы другие суды переняли такую практику, то зарубежные компании продолжили бы получать отказы в защите интеллектуальных прав.

Это не первая победа Entertainment One в российском суде. В 2020 году компания взыскала 33 млн руб. с российской компании «Симбат», которая использовала в своих конструкторах изображение «Свинки Пеппы» без лицензии.

Свинка Пеппа
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.