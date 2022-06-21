«Свинка Пеппа» сможет защитить свои права в России

Второй арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Кировской области об отказе в защите интеллектуальных прав на героев мультсериала «Свинка Пеппа». Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель правообладателя.

В марте 2022 года британской Entertainment One отказали в защите интеллектуальных прав на персонажей детского сериала «Свинка Пеппа» из-за того, что компания зарегистрирована в стране, наложившей санкции на Россию. Правообладатель обратился в суд из-за действий российского частного предпринимателя, который незаконно использовал изображения персонажей.

Entertainment One требовала возместить ущерб в размере 40 тыс. руб, однако суд посчитал, что иск подан «во вредительских целях», и отказал в его удовлетворении. Эксперты отмечали риски прецедента — если бы другие суды переняли такую практику, то зарубежные компании продолжили бы получать отказы в защите интеллектуальных прав.

Это не первая победа Entertainment One в российском суде. В 2020 году компания взыскала 33 млн руб. с российской компании «Симбат», которая использовала в своих конструкторах изображение «Свинки Пеппы» без лицензии.