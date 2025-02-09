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18+
09.02.2025 в 19:19

Элмо из «Улицы Сезам» поспорил с Роджером Федерером о логотипе бренда On

Шутливое видео покажут на Суперкубке

Швейцарская компания On выпустила рекламное видео, в котором красный монстр Элмо из «Улицы Сезам» и экс-первая ракетка мира Роджер Федерер обсуждают логотип бренда.

Суть спора в том, что Элмо, как и множество других людей, видит в логотипе две буквы — Q и С. В свою очередь Федерер объясняет, что название бренда звучит как On, поэтому в логотипе используются соответствующие буквы O и N.

Заканчивается обсуждение признанием Элмо в том, что он будет любить Роджера Федерера даже несмотря на то, что великий спортсмен до сих пор не знает буквы.

Швейцарская компания On основана в 2010 году профессиональным спортсменом и многократным победителем соревнований Ironman Оливье Бернхардом. Изначально бренд специализировался на обуви для бега, но в 2019 году в компанию инвестировал порядка $300 млн один из величайших теннисистов в истории Роджер Федерер, что позволило On выйти на новый уровень. Сейчас под брендом выпускается не только спортивная обувь, но и одежда, и аксессуары.

Амбассадорами бренда помимо Роджера Федерера выступают американская актриса Зендея и первая ракетка мира Ига Швентек.

улица Сезам On Роджер Федерер
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