Электронным СМИ выделят 647,3 млн рублей из бюджета в этом году

Минцифры РФ на 2022 год выделит на государственную поддержку социально значимых телевизионных, радио и интернет-проектов 647,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте министерства.

В министерстве уточнили, что поступило более 400 заявок на оказание поддержки. По решению конкурсной комиссии её получат 115 организаций на реализацию 225 социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики.

Также будут профинансированы 128 проектов из 30 регионов России. На их поддержку министерство выделило 166,2 млн рублей, подчеркнули в Минцифры.

Например, государство поддержит цикл телепрограмм «Спокойной ночи, малыши!», редакцию журнала «Мурзилка», интернет-сайты изданий «LIFE», «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и несколько проектов ВГТРК. Полный список СМИ, которые получат господдержку, опубликован на сайте Союза журналистов России.

Ранее Минкульт предложил ввести меры поддержки, которые включают введение масштабных налоговых льгот для креативных профессий и в том числе для СМИ. Предлагается ввести единый режим налогообложения зарплат и отчислений во внебюджетные фонды. Кроме того, льготы предложено распространить на налог на имущество и арендную плату за государственное и муниципальное имущество.