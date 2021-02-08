«Надеваем мерч, выпускаем панч»: «Эльдорадо» принял вызов на рэп-баттл от «Связного»

«"Эльдорадо" в эфире, наши люди с нами строго на стиле»: команда розничной сети первой приняла вызов на рэп-баттл, организованный «Связным». Свежий трек рассказывает о том, как оформить рассрочку или «заказать регистратор и кресло для малыша, чтобы катить по району не спеша и без всякого кипиша».
Зачитали свои панчи сотрудники компании и фирменная кукла-маппет Вадя:
«В "Эльдорадо" цены под звездопадом
Загадал желание — купил PS для брата
Лежа на диване или, быть может, с бокалом в ванне,
Оформил все рассрочки себе прямо в онлайне»
Р-р-раунд!
Кто станет лучшим рэпером отечественной ритейл-сцены? «Связной» продолжает принимать заявки для участия в битве рифм, битов и креативных клипов. Начать удивлять можно здесь и прямо сейчас.