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18+
08.02.2021 в 14:20

«Надеваем мерч, выпускаем панч»: «Эльдорадо» принял вызов на рэп-баттл от «Связного»

«Кто номер один? Спроси у Дудя»

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«"Эльдорадо" в эфире, наши люди с нами строго на стиле»: команда розничной сети первой приняла вызов на рэп-баттл, организованный «Связным». Свежий трек рассказывает о том, как оформить рассрочку или «заказать регистратор и кресло для малыша, чтобы катить по району не спеша и без всякого кипиша».

Зачитали свои панчи сотрудники компании и фирменная кукла-маппет Вадя:

«В "Эльдорадо" цены под звездопадом
Загадал желание — купил PS для брата
Лежа на диване или, быть может, с бокалом в ванне,
Оформил все рассрочки себе прямо в онлайне»

Р-р-раунд!

Кто станет лучшим рэпером отечественной ритейл-сцены? «Связной» продолжает принимать заявки для участия в битве рифм, битов и креативных клипов. Начать удивлять можно здесь и прямо сейчас.

Связной Эльдорадо
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