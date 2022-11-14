Около 4 тыс. агентств воспользовались инструментами eLama для маркировки рекламы

В конце октября участники российского диджитал-рынка впервые отчитались перед Роскомнадзором после вступления в силу закона о маркировке рекламы. 3926 агентств отправили нужную информацию при помощи инструментов сервиса eLama. Его представители поделились с Sostav подробностями.

Информация для отчётности

С 1 сентября принятые поправки в закон «О рекламе» ввели обязательную маркировку почти всей рекламы в рунете. По новым правилам на каждый рекламный креатив нужно получать токен для отслеживания, после чего ежемесячно отчитываться о показах в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Отчётность включает данные о конечных рекламодателях и других участниках цепочки размещения, о договорах и актах по рекламе, о креативах и статистике с точностью до площадок. Данные для передачи в ЕРИР обрабатывают и аккумулируют специально созданные операторы рекламных данных (ОРД).

Автоматизация

Платформа eLama запускала инструменты для упрощения отчётности по мере необходимости: автоматическая маркировка креативов стала доступна пользователям с 1 сентября, возможность оформить и отправить отчёт в ОРД — с 24 октября.

По словам представителей сервиса, инструменты минимизируют нагрузку на конечных рекламодателей: для регистрации креативов и корректной отчётности им достаточно указать свой ИНН в кабинете сервиса. Агентствам и фрилансерам, которые не участвуют в расчётах своих клиентов, нужно ввести в кабинете ИНН конечных рекламодателей и добавить данные о договорах с ними. Остальное за них делают eLama и рекламные системы.

Агентствам и фрилансерам, которые участвуют в расчётах своих клиентов и на плечи которых ложится самая большая нагрузка, объясняют в eLama. Сервис помогает им составить корректно оформленный отчёт: готовит черновик с данными, подтянутыми автоматически. Агенту остаётся дозаполнить пустые поля, загрузить документ в eLama и одобрить отправку в ОРД.

Марина Еремчева, руководитель по развитию продуктов eLama, отмечает, что по итогам первого цикла маркировки возможностями eLama воспользовались 3926 агентств. Общее количество рекламодателей, которые отчитались о рекламе через сервис, приблизилось к 17 тыс.

Рекламные форматы

Сейчас с помощью инструментов eLama можно маркировать рекламу в «Яндекс Директе», myTarget и «ВКонтакте». На очереди другие рекламные системы и более сложные форматы, регламент отчётности для них пока прорабатывается на уровне ведомств.

Согласно разъяснениям ФАС, рекламу в Telegram — и официальную, и нативную — тоже нужно маркировать. Однако, как отмечают представители eLama, пока не до конца ясны некоторые нюансы. Например, как и куда размещать токен в объявлениях Telegram Ads.

Марина Еремчева, руководитель по развитию продуктов eLama: Мы уже знаем, как организовать часть процесса, которая находится на нашей стороне, и планируем сделать так, чтобы клиенты eLama могли отчитаться об актах. Но отчётность не будет полной без статистики, а регистрация креативов и подача статистики по ним — это зона управления площадки и администраторов Telegram-каналов. Некоторые владельцы каналов уже начали самостоятельно регистрировать посты. Но это скорее исключение, чем правило.