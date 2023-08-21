Экспорт товаров из стран СНГ в Россию вырос в 1,5 раза до $9,3 млрд

Экспорт товаров из дружественных стран СНГ в Россию вырос в 1,5 раза до рекордных $9,3 млрд за первые полгода 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статистику этих стран.

В три раза увеличила объём экспорта Армения, до $1,7 млрд, что стало историческим максимумом для неё. На второй строчке — Таджикистан, который нарастил поставки в 1,9 раза до $84,2 млн. На третьем месте расположился Азербайджан. Экспорт из него в Россию вырос в 1,6 раза до $621,1 млн.

Крупнейшим поставщиком товаров в РФ среди стран ближнего зарубежья остаётся Казахстан. Он поставил товаров на 38% больше год к году, до $4,9 млрд. Грузия нарастила поставки на 34% до $343 млн. Узбекистан по стоимости экспорта занимает третье место ($1,3 млрд), а нарастил поставки за полгода лишь на 6%.

Киргизия, наоборот, сократила экспорт на 1%, он составил $389 млн.

Государства также нарастили импорт российской продукции на 23% — до $16,6 млрд. Азербайджан и Грузия увеличили закупки на 31%, до $1,5 млрд и $927 млн, соответственно.

3 августа правительство РФ предложило ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций при экспорте отечественных товаров в дружественные страны. Речь идёт о возможном снижении экспортных пошлин на срок до шести месяцев и установлении временных пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определённого объёма не более чем на один год.

Необходимость инициативы объясняют стимулированием роста поставок в эти страны зерна, сырья и удобрений.