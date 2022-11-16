Эксперты выделили девять типов деструктивного контента

Эксперты в рамках круглого стола в Общественной палате РФ выявили девять категорий деструктивного контента в интернете. Создание реестра такого рода информации для борьбы с ней относится к поручениям президента РФ Владимира Путина, сообщает «Газета.ру».

Эксперты проанализировали более 1,5 млн сообщений в социальных сетях, чья деятельность запрещена на территории России. В результате было выявлено девять категорий деструктивной информации, которые станут основой реестра:

сексуализация несовершеннолетних;

насилие в отношении людей;

самоповреждение;

насилие в отношении животных;

киберунижение;

оккультные услуги, направленные на причинение вреда жизни, здоровью, репутации и имуществу;

подрыв нормы поведения в семье и школе;

нетрадиционные модели межполовых отношений и гендерной идентификации;

ложная информация о пользе или отсутствии вреда от употребления снюсов, вейпов, электронных сигарет и других заменителей никотина.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин отметил, что основная проблема такого контента заключается в том, что он не регулируется уголовным или административным правом, а находится в «серой» зоне. «Для нас важно не просто создать рубрикатор, но и добиться существенного сокращения аудитории, которая взаимодействует с таким контентом, уменьшить возможности делиться такой информацией, передавать её друг другу», — заявил он.

Это не первое обсуждение проблем деструктивного контента в итнернете. В мае в ходе экспертного совещания был представлен список видов самого опасного контента для детей, который составила АНО «Диалог» на основе опроса 1,3 тыс. пользователей. В него вошли «ориентация на причинение вреда жизни и здоровью», «киберунижения» и «онлайн-курсы для несовершеннолетних, обучающие зарабатывать посредством треш-стримов».