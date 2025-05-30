Эксперты объяснили рост популярности Rutube среди россиян

Видеосервисы Rutube и «VK Видео» обошли YouTube по просмотрам в России, свидетельствуют данные опроса издания TelecomDaily. По данным исследования, первый российский сервис смотрят 77% опрошенных. Rutube лучше других отвечает ожиданиям аудитории — 80% его пользователей уверены, что продолжат смотреть его и в дальнейшем. Эксперты рассказали Sostav, почему так происходит и есть ли будущее у площадки.

Кто самый популярный

Опрос TelecomDaily проходил в середине мая этого года. Респондентам предлагалось ответить на вопросы, связанные с впечатлениями от работы с шестью сервисами: Rutube, «VK Видео», YouTube, «Дзен», «Одноклассники Видео» и «Смотрим», пишет издание.

По просмотрам на первое место вышел Rutube: 77% респондентов смотрели его постоянно или включали хотя бы единожды за полгода. У «VK Видео» таких пользователей 74%, YouTube — 72%, у «Дзен» — 42%, у «Одноклассники Видео» — 16%, у «Смотрим» — 5%. Сразу 80% из тех, кто пользуется Rutube, планируют смотреть его и в дальнейшем. У «VK Видео» эта цифра составляет 66%, у YouTube — 57%, говорится в результатах исследования.

Алла Аксенова, основательница коммуникационного агентства PR Development: Сейчас Rutube становится основной площадкой для размещения контента для блогеров. Безусловно, мы видим, что в России есть и другие площадки для реализации творческого потенциала для авторов контента, и такое разнообразие не может не радовать. Приток новых авторов оказывает прямое влияние на просмотры на площадках. Так как если любимый блогер теперь публикует видео на той или иной площадке, то с ним переходят и его поклонники. Поэтому я бы связана рост аудитории на российских сервисов именно с увеличением активности новых авторов.

При этом по узнаваемости «VK Видео», Rutube и YouTube показали одинаковый результат — об их существовании известно 92% респондентов. Результаты остальных скромнее: 76% у «Дзена», 54% у «Одноклассники Видео», и 31% у «Смотрим».

Татьяна Роик, CEO Lotus PR agency: Такая статистика вполне ожидаема. Пользователи переходят туда, где смотреть видео проще. Сейчас YouTube стал менее удобным: он работает с перебоями, особенно на Smart TV, и в целом доступ к сервису стал сложнее. Рост популярности Rutube и «VK Видео» обеспечен еще и тем, что их стали активно использовать крупные медиа, госструктуры и бизнес. Видео с этих платформ встраивают на сайты, используют в качестве основного видеохостинга — это помогает аудитории привыкнуть к новым сервисам и увеличивает их охваты.

По словам Татьяны Роик, сами платформы все время внедряют улучшения, у них выросло качество стриминга, стало больше контента, появились новые функции и многое другое.

Кроме того, участники опроса оценили отдельные характеристики. Например, по разнообразию русскоязычного контента максимальные баллы получили Rutube и «VK Видео» — 8,7 балла. «Дзен» и «Одноклассники Видео» набрали 8,5. По доступности сервиса лидируют Rutube, «VK Видео», «Дзен» — 8,6 балла. У «Одноклассники Видео» 8,5 балла, у «Смотрим» — 7,9, у YouTube — 6,5. В исследовании также приведена интегральная оценка видеосервисов на основе популярных критериев и по 10-балльной шкале. Самые высокие результаты показывают «VK Видео» (8,1 балла) и Rutube (8 баллов).

Динамика сервисов

Эксперты и представители самих сервисов отмечают, что видят рост внимания аудитории к площадкам, что связывают не только с блокировкой заграничного YouTube, но и с развитием российских пдок.

«За последний год каталог "VK Видео" пополнился тысячами единиц контента, среди которых эксклюзивные шоу, спортивные трансляции и блогерские проекты. За последние девять месяцев число создателей контента почти удвоилось и достигло без малого 147 тыс. человек», — рассказали РБК в пресс-службе компании.

В свою очередь, заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский приводит внутреннюю статистику, согласно которой количество ежемесячных уникальных пользователей Rutube к концу апреля 2025 выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63% и составило порядка 80 млн человек. По его словам, 2024 год стал взрывным по объему размещенного на Rutube контента — за год пользователи разместили на платформе 227 млн видео. На текущий момент библиотека контента Rutube превышает 400 млн видео. Кроме того, количество авторов постоянно увеличивается.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: Мы отмечаем значительный рост интереса к Rutube не только в России — сотни миллионов просмотров нам дает аудитория из Казахстана, Беларуси, Германии, США и других стран, причем речь идет о локальных просмотрах.

Перспективы, трансформация

Александр Якубовский, депутат: Последнее время активно слежу за развитием наших видеоплатформ. Хочу сказать, что совершенно не удивлен, что сегодня в России популярнее именно отечественные сервисы. Феномен Rutube в том, что сейчас он предлагает не просто фильмы к просмотру, а служит одной из реальных альтернатив для блогеров, которые записывают и размещают свои ролики там, а также для тех, кто смотрит видео и фильмы на площадке. Удобный и понятный интерфейс, актуальный набор контента — все это ценят пользователи.

Александр Якубовский полагает, что Rutube пойдет дальше YouTube в развитии, и нас еще удивит. По его словам, «VK Видео», безусловно, также интересная площадка, которая пользуется популярностью у россиян. «Хочется, чтобы на сервисах также появлялось множество социально-значимого и обучающего контента», — добавил депутат.

Партнер Maksimova&Bykov Consulting Олег Быков отмечает, что рост интереса аудитории к российским сервисам и увеличение просмотров будет способствовать привлечению большего числа рекламодателей на площадки, в том числе на Rutube и другие сервисы.