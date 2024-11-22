В Москве проведут эксперимент по продаже билетов на концерты и спектакли по паспорту

В Москве с 15 марта стартует пилотный проект по продаже билетов в театры и концертные залы только при наличии удостоверения личности покупателя. Эксперимент затронет 63 театра и 36 концертных площадок, подведомственных Департаменту культуры Москвы, и продлится до конца 2025 года.

Список культурных учреждений — участников пилотного проекта Театры: 1. Московский открытый театр кукол 2. Московский государственный театр «У Никитских ворот» 3. Московский театр «Современник» 4. Московский театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова 5. Московский государственный театр эстрады 6. Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 7. Театр на Трубной 8. Московский театр Олега Табакова 9. Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» 10. Московский драматический театр имени А.С. Пушкина 11. Московский театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина 12. Московский музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» 13. Московский академический театр сатиры 14. Московский театр «Эрмитаж» 15. Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 16. Московский государственный академический театр оперетты 17. Детский драматический театр «На набережной» 18. Театр-сцена «Мельников» 19. Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» 20. Театр «Уголок дедушки Дурова» 21. Московский драматический театр на Малой Бронной 22. Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 23. Московский детский театр марионеток 24. Московский государственный историко-этнографический театр 25. «Ведогонь-театр» 26. Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко» 27. Театр кошек Куклачева 28. Московский драматический театр «Бенефис» 29. Московский театр иллюзии 30. Центр драматургии и режиссуры 31. Московский детский театр теней 32. Московский театр кукол 33. Московский государственный академический театр «Русская песня» 34. Театр «Школа драматического искусства» 35. «Электротеатр Станиславский» 36. Московский театр Еt Cetera под руководством Александра Калягина 37. Детский музыкальный театр юного актера 38. Московский академический театр имени Владимира Маяковского 39. Московский драматический театр «Модерн» 40. Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя 41. Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой 42. Государственный академический театр имени Моссовета 43. Фольклорный центр «Москва» 44. Театр на Юго-Западе 45. Театр на Малой Ордынке 46. Московское театрально-концертное музыкальное объединение «Градский Холл» 47. «Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой 48. Русский духовный театр «Глас» 49. Театр на Покровке 50. Московский театр «Около дома Станиславского» 51. Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» 52. Московский детский сказочный театр 53. Московский театр детской книги «Волшебная лампа» 54. Детский театр эстрады 55. Московский новый драматический театр 56. Московский молодежный экспериментальный театр под руководством Вячеслава Спесивцева 57. Московский еврейский театр «Шалом» 58. Московский театр «На досках» 59. Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина 60. Московский театр юного зрителя 61. Московский театр на Таганке 62. Московский драматический театр «Человек» 63. Московский детский музыкально-драматический театр Концертные организации и культурно-досуговые учреждения: 1. Культурный центр ЗИЛ 2. Культурный центр «Зеленоград» 3. Культурный центр «Вдохновение» 4. Культурный центр «Москвич» 5. Территориальная клубная система «Солнцево» 6. Культурный центр «Рублево» 7. Культурный центр «Зодчие» 8. Культурный центр «Внуково» 9. Культурный центр «Онежский» 10. Культурный центр «Салют» 11. Дом культуры «Пересвет» 12. Дом культуры «Михайловское» 13. Дом культуры «Кленово» 14. Дом культуры «Юбилейный» 15. Дом культуры «Десна» 16. Дом культуры «Нагорный» 17. Культурный центр «Братеево» 18. Дом культуры «Маяк» 19. Дворец культуры «Капотня» 20. Культурный центр имени И.М. Астахова 21. Дом культуры «Заречье» 22. Культурный центр «Лира» 23. Центр культуры и искусства «Меридиан» 24. Культурный центр «Строгино» 25. Концертный зал «Моспродюсер» 26. Креативное пространство «Новый Манеж» 27. Московский концертный зал «Зарядье» 28. Московский международный дом музыки 29. Концертная площадка Московского государственного академического камерного хора под руководством профессора Владимира Минина 30. Московский государственный академический театр танца «Гжель» 31. Москонцерт 32. Концертный зал «Музыкальная квартира на Тверской» 33. Детский музыкально-драматический театр «А — Я» 34. Дворец культуры имени С.П. Горбунова 35. Центр оперного пения имени Галины Вишневской 36. Киноконцертный зал «Эльдар»

Новые правила коснутся как основных событий этих учреждений, так и мероприятий, проводимых сторонними организаторами. При посещении концерта или спектакля контролеры будут проверять не только наличие билета, но и документа, идентифицирующего зрителя.

В департаменте подчеркнули, что цель этой инициативы — повысить уровень безопасности и усилить контроль за продажей билетов в городе. После окончания пилотного проекта проанализируют его эффективность и рассмотрят возможность расширения программы на другие городские площадки.

Напомним, что с 1 октября Большой театр начал выпуск именных билетов, приобретаемых при предъявлении документов, подтверждающих личность. Отмечалось, что мера призвана бороться со спекулянтами и мошенниками.