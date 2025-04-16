Экс-премьер-министр Великобритании запустит свою соцсеть

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала запуск собственной социальной сети. Она начнет работу уже летом этого года, сообщает The Guardian.

По ее словам, новая платформа будет ориентирована на создание безопасного и конструктивного пространства для общения пользователей. Соцсеть будет свободна от цензуры, дезинформации и токсичного контента.

Ранее Трасс заявила, что власти и ведущие СМИ подавляют свободу слова в Великобритании. Запуск соцсети является попыткой Трасс стать ведущей правой радикальной фигурой в Великобритании, отмечают эксперты.

В 2021 году Дональд Трамп решил создать свою соцсеть после того, как онлайн-платформы заблокировали его аккаунты и аккаунты его сторонников. Компания Trump Media & Technology Group, главой которой стал бывший на тот момент президент США, привлекла $1млрд инвестиций для создания Truth Social.