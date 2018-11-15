Экс-гендиректор «Коммерсанта» может возглавить Gallery

После закрытия сделки по продаже оператора наружной рекламы Gallery бизнесмену Ивану Таврину возглавить компанию может бывший гендиректор издательского дома «Коммерсант» Мария Комарова, сообщает RNS со ссылкой на источник на рекламном рынке.

По словам знакомого с Комаровой топ-менеджера, фактически она уже управляет компанией. «Пока сделка не закрыта, Мария Комарова назначена наблюдателем от нового акционера и в соответствии с принятыми в Gallery временными правилами за ней закреплен контроль за рядом операционных действий», — рассказал он.

Мария Комарова работала в подконтрольной Таврину компании «Выбери радио» с 2008 года. В 2009 году Иван Таврин стал партнером Алишера Усманова, бизнесмены объединили медиаактивы, и в 2013 году Мария Комарова пришла в ИД «Коммерсант», который до объединения бизнеса контролировал Усманов, а затем возглавила ИД. С весны прошлого года до лета Комарова возглавляла российского издателя Cosmopolitan и Esquire, издательский дом Independent Media, после чего перешла в медиахолдинг April Group.

Напомним, 1 ноября стало известно о том, что компания «Медиа-1», принадлежащая Ивану Таврину, подписала соглашение с акционерами группы компаний Gallery (крупнейший из них — инвестиционный фонд Baring Vostok Private Equity Fund III) о приобретении 100% долей оператора.

Gallery является вторым по величине российским оператором наружной рекламы. В управлении компании находится более 13 тысяч собственных рекламных поверхностей в 80 городах, а также федеральная сеть цифровых рекламных поверхностей, насчитывающая 157 конструкций.