В Госдуме предложили создать единый интернет со странами БРИКС+

Первый зампред комитета Госдумы по контролю, замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой создать единый интернет со странами БРИКС+. Об этом парламентарий сообщил в своём Telegram-канале, прикрепив копию письма на имя Шадаева.

«Прошу Вас рассмотреть возможность внесения правительством РФ предложения в руководящие органы БРИКС+ о создании единого инклюзивного киберпространства БРИКС+, использующего единые для всего объединения технические, организационные и цивилизационные возможности», — отметил Гусев в своём обращении.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе сообщалось, что с 1 января 2024 года в БРИКС+ войдут шесть новых стран — Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приёме в объединение.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на Всемирной конференции по вопросам интернета в Учжэне заявил, что Китай выступает за развитие более инклюзивного и процветающего киберпространства. Власти страны считают необходимым наращивать международные обмены и сотрудничество в цифровой сфере, а также бороться с незаконной деятельностью в интернете, укрепляя безопасность данных и защиту личной информации.

Гусев отметил, что стартовавший вчера в Санкт-Петербурге V Международный Муниципальный Форум БРИКС+ — хорошая возможность поднять данный вопрос о едином интернете.