Джо Байден объявил день отмены рабства федеральным праздником

Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Об этом говорится на сайте Белого дома.

19 июня стал федеральным праздником наряду с Днем независимости и Днем труда. Он будет нерабочим праздничным днем США. Это решение поддержали как демократы, так и республиканцы. Праздник получил название День национальной независимости (National Independence Day).



Глава США отметил, что рабство — болезненная тема для США, и потому важно, что страна не игнорирует такие моменты своей истории.

Джо Байден: День, когда мы вспоминаем пятно на моральном облике страны, — это ужасные потери, которые нанесло стране рабство и продолжает наносить… Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом.

Отмена рабства в США началась с 1863 года, однако из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу до окончания Гражданской войны в США. Только 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем штате — Техасе.

Ранее Twitter запустил рекламную кампанию в поддержку борьбы с расизмом на билбордах в американских городах, где в последнее время прошли наиболее заметные протесты.