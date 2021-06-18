Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+23
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.06.2021 в 08:00

Джо Байден объявил день отмены рабства федеральным праздником

19 июня В США стало официальным выходным днем

Президент США Джо Байден подписал указ о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Об этом говорится на сайте Белого дома.

19 июня стал федеральным праздником наряду с Днем независимости и Днем труда. Он будет нерабочим праздничным днем США. Это решение поддержали как демократы, так и республиканцы. Праздник получил название День национальной независимости (National Independence Day).

Глава США отметил, что рабство — болезненная тема для США, и потому важно, что страна не игнорирует такие моменты своей истории.

Джо Байден:

День, когда мы вспоминаем пятно на моральном облике страны, — это ужасные потери, которые нанесло стране рабство и продолжает наносить… Я надеюсь, что это начало перемен в наших отношениях друг с другом.

Отмена рабства в США началась с 1863 года, однако из-за сопротивления южных штатов документ не вступил в силу до окончания Гражданской войны в США. Только 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем штате — Техасе.

Ранее Twitter запустил рекламную кампанию в поддержку борьбы с расизмом на билбордах в американских городах, где в последнее время прошли наиболее заметные протесты.

США Расизм Джо Байден
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.