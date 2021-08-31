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31.08.2021 в 16:44

Джерри Смита из «Рика и Морти» наняли креативным директором в настоящее рекламное агентство

«Отмеченный наградами рекламщик, который годами пытался найти работу, теперь трудится в DDB FTW Worldwide»

Агентство DDB FTW Worldwide, вышедшее из DDB Worldwide в ноябре прошлого года, объявило на своей странице в LinkedIn о назначении Джерри Смита, отца Морти из мультсериала «Рик и Морти», новым креативным директором.

«Джерри — уникальный талант, и когда вы видите, что он сделал, вы не можете не отреагировать», — рассказал Ad Age генеральный директор DDB FTW Гэвин Ченг. «Я рад вернуться в индустрию после всех этих лет борьбы, и я не могу отблагодарить в полной мере всех, кто помог мне получить эту возможность. Готовьтесь, Appley Awards, Джерри вернулся!», — прокомментировал свое назначение сам Смит.

Скриншот: LinkedIn

В шоу «Рик и Морти» Смит стал объектом шуток из-за постоянного поиска работы. Одно из его мест работы — рекламное агентсво Haas & Milan, где он создал свою самую знаменитую рекламную кампанию под названием «Жаждешь яблок?» («Hungry for Apples?»).

Неизвестно, кто стоит за аккаунтом Смита в LinkedIn. Первая запись в профиле опубликована в прошлом году, за это время аккаунт набрал более 3,5 тыс. подписчиков. На его странице указаны предыдущие места работы, упомятуные в мультсериале. Также в профиле есть ссылка на портфолио Смита, где можно увидеть «проекты», над которыми он работал.

Скриншот: портфолио Джерри Смита

Профиль создан специально для поиска работы. Смит в течение года размещал объявления о поиске работы и призывал агентства и компании взглянуть на его портфолио. Он также предложил Burger King кампанию «Got Grill?», вдохновленную знаменитой «Got Milk?». От имени учетной записи Смита оставлены многочисленные комментарии к постам других пользователей.

Ранее «Альфа-банк» нанял рэпера Моргенштерна директором по работе с молодежью в рамках совместной кампании. За время ее проведения было оформлено 162 тыс. цифровых карт, средний возраст новых клиентов — 19 лет, подвели итоги в банке.

Рик и морти DDB Worldwide
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