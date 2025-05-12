Джефф Безос инвестирует 72 млн долларов в бывший ИИ-проект «Яндекса»

Основатель Amazon Джефф Безос намерен вложить 72 млн долларов в компанию Toloka, специализирующуюся на решениях в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-службу Toloka.

Отмечается, что вложения сделает инвестиционная компания Безоса Bezos Expeditions. Toloka входит в состав международной технологической группы Nebius Group, которая была выделена из структуры российского «Яндекса» в ходе масштабной реструктуризации в 2024 году.

В результате сделки российские и международные активы были разделены, а контроль над российским сегментом перешел к консорциуму инвесторов. Toloka осталась частью зарубежного направления, сосредоточенного на глобальных ИТ-решениях.

Toloka основана в 2014 году Ольгой Мегорской, членом совета директоров Yandex, и предоставляет краудсорсинговые и генеративные ИИ-сервисы для обучения и оценки моделей. Ее технологии используются в разработке систем машинного обучения и валидации ИИ-решений.

Для Nebius это уже не первый крупный инвестиционный раунд. В декабре 2024 года компания привлекла 700 млн долларов от таких инвесторов, как Accel и NVIDIA, в рамках частного размещения акций.