Два генпродюсера уходят из 1–2–3 Production

Генпродюсеры 1−2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов уходят из компании. Руководить ей продолжит генеральный директор Иван Голомовзюк, об этом сообщается в пресс-релизе «Газпром-медиа» (ГПМ), управляющей студией.

Кадровые перестановки не скажутся на текущих производственных процессах: Федорович и Никишов закончат работу над фильмами и сериалами, уже запущенными в производство или ушедшими в разработку, а в дальнейшем «планируют продолжить работу как независимые продюсеры и режиссеры».

Студия была создана в 2018 году на базе телеканала ТВ-3, с февраля 2019-го управлялась продюсерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем. В декабре 2021 года они оставили руководящие должности на телеканале ТВ-3.

Валерий Федорович и Евгений Никишов: Все наши профессиональные успехи и достижения связаны с работой в холдинге «Газпром-медиа». Он навсегда останется нашим местом силы. Хотим сказать спасибо всей нашей крутейшей команде. Уверены, что самые главные хиты у 1−2-3 Production только впереди.

1−2-3 Production производит контент различных жанров для телевидения, кинопроката и цифровых платформ. Среди её проектов — «Перевал Дятлова», «Игра на выживание», «Полярный», «Аванпост», «Инсомния», «Вне себя», «Отпуск», «Идеальная семья» и многие другие. Студия была первой из российских компаний, которая должна была сделать сериал по заказу Netflix — современную экранизацию «Анны Карениной», но в связи с ситуацией на Украине все производство контента для Netflix в России было остановлено.