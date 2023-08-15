Суд взыскал более 2 млрд рублей с бывших руководителей оператора duty free в «Шереметьево»

В начале августа Арбитражный суд Московской области решил взыскать с бывших руководителей ЗАО «Аэроферст» — оператора duty free в «Шереметьево» — 2,1 млрд руб. убытков в пользу компании, следует из материалов картотеки арбитражных дел. На это обратил внимание «Интерфакс».

В определении суда указано, что причинённые убытки взыскиваются с бывших гендиректоров «Аэроферста» Юрия Калашникова в размере 61,4 млн руб., Дмитрия Лауэра — 5,4 млн руб., Дмитрия Федюнина — 77,5 млн рублей, с бывших членов совета директоров и бенефициаров компании Роберта Мартиросяна 70,4 млн руб. и с Игоря Мавлянова 113,8 млн руб., а с АО «Ариал» (оператор duty free в аэропорту «Домодедово») 1,8 млрд руб.

В арбитражный суд с заявлением о привлечении Калашникова, Лауэра, Федюнина, Мартиросяна, Мавлянова и АО «Ариал» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника обратился конкурсный управляющий «Аэроферста».

Изучив материалы дела, суд не нашёл оснований, чтобы привлесь их к субсидиарной ответственности, однако привлёк «к ответственности в виде убытков в результате совершения/одобрения ими сделок, причинивших убытки должнику».

В материалах дела отмечается, что «Ариал» — единственный акционер «Аэроферста» и владелец 300 обыкновенных именных акций компании номинальной стоимостью 70 тыс. руб. каждая, что составляет 100% уставного капитала ЗАО «Аэроферст».

В сентябре 2022 года Арбитражный суд Московской области решил взыскать с ранее контролировавших АО «Ариал» лиц убытков на сумму 189 млн руб. Тогда суд, в частности, установил взыскать с бывших гендиректоров компании Калашникова — 180,1 млн руб., Лауэра — 5,2 млн руб. и Федюнина — 3,7 млн руб. убытков.

Такое решение было принято при рассмотрении иска конкурсного управляющего «Ариал» о привлечении бывших руководителей компании к субсидиарной ответственности в связи со сделками, проведёнными с 21 ноября 2015 года по 22 марта 2018 года, когда они были контролирующими должника лицами.

Тогда суд также отказал «в привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, поскольку действия по совершению сделок не могли являться причиной банкротства». При этом суд счёл взыскание убытков с бывших гендиректоров компании правомерным.

22 мая 2020 года Арбитражный суд Московской области арестовал имущество на сумму 6 млрд руб., принадлежащее Калашникову, Лауэру и Федюнину. В октябре того же года Десятый арбитражный апелляционный суд по жалобе конкурсного управляющего «Ариал» арестовал также имущество компании «Адстрад Холдингз Лимитед», а также ещё одного экс-гендиректора Валерия Булыгина в пределах суммы 6 млрд руб.

16 апреля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввёл процедуру внешнего управления для «Ариала» на 18 месяцев. Однако 15 октября 2018 года внешний управляющий компании подал в суд ходатайство о признании компании банкротом. В марте 2019 года Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Московской области, признавшего «Ариал» банкротом.

В 2016 году группа ВТБ обратилась в суд с исками о взыскании с операторов duty free в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» в общей сложности около 3,7 млрд руб. Суды их удовлетворили.