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22.04.2025 в 15:20

Duolingo запустит курс по игре в шахматы

Для пользователей подготовят короткие головоломки

Платформа для изучения иностранных языков Duolingo намерена запустить курс по игре в шахматы. Пользователям предложат короткие головоломки, мини-матчи и полноценные партии, пишет The Verge.

В роли тренера на протяжении всех уроков выступит персонаж Duolingo Оскар.

Цель компании — сделать шахматы как можно более доступными. В курсе будут представлены уроки для разных уровней игроков.

Бета-версию курса на английском языке запустят для устройств на базе iOS. Затем через четыре-шесть недель выйдет расширенная версия, которую позже сделают доступной для пользователей Android-устройств и переведут на другие языки.

Ранее Sostav рассказал, почему смерть и воскрешение совенка Duolingo — маркетинговый провал.

Duolingo шахматы
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