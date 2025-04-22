Duolingo запустит курс по игре в шахматы

Платформа для изучения иностранных языков Duolingo намерена запустить курс по игре в шахматы. Пользователям предложат короткие головоломки, мини-матчи и полноценные партии, пишет The Verge.

В роли тренера на протяжении всех уроков выступит персонаж Duolingo Оскар.

Цель компании — сделать шахматы как можно более доступными. В курсе будут представлены уроки для разных уровней игроков.

Бета-версию курса на английском языке запустят для устройств на базе iOS. Затем через четыре-шесть недель выйдет расширенная версия, которую позже сделают доступной для пользователей Android-устройств и переведут на другие языки.

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