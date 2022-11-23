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23.11.2022 в 12:30

Cервис DRON вернёт агентствам 50% от стоимости наружной рекламы

Акция продлится до 13 января

Сервис цифровой наружной рекламы DRON (Digital Realtime Out-of-Home Network) объявил акцию для новых клиентов: агентства получат кешбэк 50% за рекламные кампании, запущенные до 13 января. Об этом Sostav рассказали представители платформы.

На сервисе у большинства операторов выделенные слоты, которые можно выкупить при помощи RTB-аукциона, выбирая нужное количество эфира, настройки временного и географического таргетинга. Агентству после подключения за каждое размещение рекламы будут возвращены 50% от потраченной суммы. Эти средства начислятся на счёт рекламного кабинета сервиса, их можно потратить на новые кампании. Кешбэк доступен с суммы, не превышающей 1 млн рублей. После этого агентство переводится на стандартную программу лояльности.

Представители DRON рассказали, какие преимущества акция предоставляет агентствам:

  • Увеличивает прибыль. Предлагая клиентам дополнительную услугу, агентства получают кешбэк с каждого размещения.
  • Решает задачи клиентов. При помощи сервиса можно проводить охватные РК, оптимизировать бюджет и использовать аналитику для продолжения коммуникации с аудиторией.

Майя Папанова, директор по развитию продаж DRON:

Одной из самых обсуждаемых тем на прошедшем Национальном рекламном форуме стала тенденция роста наружной рекламы. Это чуть ли не единственный сегмент, который преодолевает кризис и завоевывает интерес рекламодателя. У этого явления есть и обратная сторона: вместе с тем возник дефицит рекламных ёмкостей.

В период повышенного спроса у операторов не хватает инвентаря и эфирное время становится на вес золота. Особенно остро эта проблема ощущается рекламными агентствами, ведь им необходимо выполнять обязательства перед клиентами и при этом не только не остаться «в минусе», но и увеличить прибыль.

Решение предлагают DSP-платформы. На сервисе DRON всегда есть место для рекламы.

В DRON интегрировано более 50 операторов и доступно более 2 тыс. видеоэкранов в 38 городах России. Платформа постоянно расширяет географию присутствия и количество инвентаря. При этом на сервисе одна из самых выгодных ценовых политик среди DSP, прозрачное ценообразование и регулярные бонусные предложения, отмечают представители компании.

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ББ ООО | dron.digital
Токен: LjN8KMTx6
дрон
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