Cервис DRON вернёт агентствам 50% от стоимости наружной рекламы

Майя Папанова, директор по развитию продаж DRON:

Одной из самых обсуждаемых тем на прошедшем Национальном рекламном форуме стала тенденция роста наружной рекламы. Это чуть ли не единственный сегмент, который преодолевает кризис и завоевывает интерес рекламодателя. У этого явления есть и обратная сторона: вместе с тем возник дефицит рекламных ёмкостей.

В период повышенного спроса у операторов не хватает инвентаря и эфирное время становится на вес золота. Особенно остро эта проблема ощущается рекламными агентствами, ведь им необходимо выполнять обязательства перед клиентами и при этом не только не остаться «в минусе», но и увеличить прибыль.

Решение предлагают DSP-платформы. На сервисе DRON всегда есть место для рекламы.