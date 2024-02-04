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18+
04.02.2024 в 13:25

Dove поддержал молодых спортсменок в ролике для Суперкубка

Бренд продолжает многолетнюю миссию по формированию у девушек позитивного отношения к своей внешности

Косметический бренд Dove продолжает свою многолетнюю миссию по формированию у девушек и женщин позитивного отношения к своей внешности. Компания совместно с агентством Ogilvy подготовила для Суперкубка ролик про юных спортсменок, которых не могут сломить неудачи в спорте, но достигать высоких результатов им мешает неуверенность в своем теле.

По данным исследования компании, 45% спортсменок в возрасте от 11 до 17 лет, бросают спорт из-за низкой самооценки. Именно этот момент в ролике демонстрирует девочка, которая стоит напротив зеркала и рассматривает свое тело, но затем возвращается в бассейн и продолжает заниматься тем, что любит.

Гимном видео стал музыкальный трек «Hard Knock Life (Ghetto Anthem)» американского рэпера JAY-Z.

«Эмоциональная травма, с которой спортсменки могут столкнуться, когда их тело меняется, иногда сильнее, чем любая травма, которую они могут получить, занимаясь спортом. Мы продолжаем поддерживать девушек и доказывать им, что в спорте они могут не только достигать успехов, но и чувствовать себя уверенно», — отмечает Дэниел Фишер, глобальный исполнительный креативный директор Ogilvy.

Ролик покажут на Суперкубке 11 февраля.

Dove
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