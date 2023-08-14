Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей

Развитие и доработка отечественной операционной системы «Аврора» оценивается в 300 млрд руб., сообщает «Коммерсант». До 2027 года ОС должна стать доступной для потребителя.

По словам источников издания, в Роскомнадзоре прошло совещание с разработчиками мобильных операционных систем и производителями смартфонов по вопросу независимости российских сетей от иностранного влияния. По данным «Коммерсанта» на встрече присутствовали представители «Лаборатории Касперского», Yadro, «Аквариуса». Один из собеседников уточнил, что также было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.

По словам собеседника издания, развитие российских операционных систем требует больших вложений, поэтому нельзя обойтись без финансирования со стороны государства.

«Речь идёт о наращивании конкурентоспособности мобильных ОС, которые уже присутствуют или скоро появятся на российском рынке: это "Аврора", "Роса" и другие», — отметил он.

Источник утверждает, что эти и другие отечественные решения смогут полноценно и безопасно использовать не только госструктуры, но и бизнес, и рядовой потребитель.

Генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий в курсе предложений, но считает, что необходимы другие меры для развития рынка. «Наиболее действенным инструментом для рынка станет разработка механизма стимулирования разработчиков приложений для существующих отечественных мобильных ОС», — сказал он, добавив, что ОС «Роса» выйдет в потребительский сегмент в 2024 году.

По словам пресс-службы Роскомнадзора, ведомство изучает вопросы «снижения зависимости российских сетей связи от иностранных мобильных платформ». Для этого проводят консультации с представителями рынка, однако вопросы финансирования мобильной платформы «не являются предметом совещаний».

Представитель рынка рассказал, что сумма в 300 млрд руб. нужна не только для доработки «Авроры», но и для адаптации софта и драйверов ОС под отдельное устройство. Другой источник издания отметил, что в ОС внедрены новые программы и стало больше совместимых устройств, «но экосистема по-прежнему не закрывает основных потребностей заказчика», а потому для её внедрения нельзя обойтись без госфинансирования.

На фоне отказа от Apple в российских госучреждениях начали тестировать смартфоны и планшеты на базе отечественной ОС «Аврора». В частности, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации.