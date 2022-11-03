«Домклик» показал силу навязчивых намёков на недвижимость

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера запустил рекламную кампанию «Нам нужен дом» — в её основу лёг креатив от Мигеля Иванова, режиссёра Лео Горенштейна и агентства СберМаркетинг с «прилипчивой» мелодией.

В ироничном ролике команда кейса использовала всего два слова — «дом» и «клик». Именно они и стали «фундаментом» музыкального и, порой, навязчивого обращения главной героини к своему мужу с просьбой о покупке недвижимости.

ТВ-ролик 20 сек:

OLV-креатив 30 сек:

Мигель Иванов, автор креативной концепции: В основе креативной концепции нашей новой рекламной кампании — всего два простых и коротких слова: дом и клик. Мы добавили их рефреном к музыкальной дорожке, чтобы получилась мелодичная композиция. Сценарий роликов обыгрывает знакомый многим семьям конфликт: жена намекает мужу, что им пора купить квартиру.

С продакшеном и запуском рекламной кампании сервису помогли в «СберМаркетинге». Команда разработала медиасплит, подготовила креативы и теперь занимается их продвижением в медиаканалах — ТВ, диджитал, OOH, радио, а также в отделениях Сбербанка, в которых покупатели могут взять ипотечные кредиты.

Продвижение стартовало с 1 октября — за месяц кампания набрала более 1000 GRP, выведя «Домклик» в лидеры рекламы сервисов недвижимости на ТВ, отметили представители сервиса.

Николай Федянин, директор по маркетингу дивизиона «Домклик» Сбербанка: Исследования показывают, что сейчас людям трудно решиться на покупку недвижимости, есть определённая неуверенность в завтрашнем дне. При этом людям по-прежнему нужно где-то жить, есть причины покупать недвижимость, и ставки по ипотеке находятся на достаточно привлекательном уровне. Нам было важно показать, что «Домклик» от Сбера — это сервис, который помогает сделать осознанный, уверенный выбор. Новая кампания продолжает использовать образ портала (логотип «Домклик»), через который герои переходят из старой квартиры в новую. Мы постарались сделать рекламу с яркими, в чём-то даже вызывающим образами.

Ранее «Домклик» рассказал, как найти и купить свою «крепость» — в роликах кампании самая обычная семья стоит перед своим будущим домом. Чтобы драматизировать и показать комичность ситуации «нашёл, но не могу купить», герои находятся в XVI веке.

Состав творческой группы:

«Домклик» (клиент)

Директор по маркетингу: Николай Федянин

Бренд-менеджер: Дарья Ефимова

Дизайн-директор: Иван Егорочкин

Miguel Ivanov (креатив)

Автор концепции: Мигель Иванов

Арт-директор: Дарья Шерстобитова

Режиссёр: Лео Горенштейн

СберМаркетинг (продакшн, медиаразмещение)

Руководитель съёмочного отдела: Наталья Медведко

Постпродакшн продюсер: Иван Шелег

Аккаунт-директор: Анна Богданова

Ведущий аккаунт-менеджер: Валерия Лукичёва

Руководитель направления ДЗО1: Евгения Ошуркова

Руководитель группы по медиапланированию: Марина Мулукаева