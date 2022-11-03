Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ADSUP.ME
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.11.2022 в 12:45

«Домклик» показал силу навязчивых намёков на недвижимость

Героиня ролика от Мигеля Иванова навязчиво просит мужа приобрести дом

3

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера запустил рекламную кампанию «Нам нужен дом» — в её основу лёг креатив от Мигеля Иванова, режиссёра Лео Горенштейна и агентства СберМаркетинг с «прилипчивой» мелодией.

В ироничном ролике команда кейса использовала всего два слова — «дом» и «клик». Именно они и стали «фундаментом» музыкального и, порой, навязчивого обращения главной героини к своему мужу с просьбой о покупке недвижимости.

ТВ-ролик 20 сек:

OLV-креатив 30 сек:

Мигель Иванов, автор креативной концепции:

В основе креативной концепции нашей новой рекламной кампании — всего два простых и коротких слова: дом и клик. Мы добавили их рефреном к музыкальной дорожке, чтобы получилась мелодичная композиция.

Сценарий роликов обыгрывает знакомый многим семьям конфликт: жена намекает мужу, что им пора купить квартиру.

С продакшеном и запуском рекламной кампании сервису помогли в «СберМаркетинге». Команда разработала медиасплит, подготовила креативы и теперь занимается их продвижением в медиаканалах — ТВ, диджитал, OOH, радио, а также в отделениях Сбербанка, в которых покупатели могут взять ипотечные кредиты.

Продвижение стартовало с 1 октября — за месяц кампания набрала более 1000 GRP, выведя «Домклик» в лидеры рекламы сервисов недвижимости на ТВ, отметили представители сервиса.

Николай Федянин, директор по маркетингу дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Исследования показывают, что сейчас людям трудно решиться на покупку недвижимости, есть определённая неуверенность в завтрашнем дне. При этом людям по-прежнему нужно где-то жить, есть причины покупать недвижимость, и ставки по ипотеке находятся на достаточно привлекательном уровне.

Нам было важно показать, что «Домклик» от Сбера — это сервис, который помогает сделать осознанный, уверенный выбор. Новая кампания продолжает использовать образ портала (логотип «Домклик»), через который герои переходят из старой квартиры в новую. Мы постарались сделать рекламу с яркими, в чём-то даже вызывающим образами.

Ранее «Домклик» рассказал, как найти и купить свою «крепость» — в роликах кампании самая обычная семья стоит перед своим будущим домом. Чтобы драматизировать и показать комичность ситуации «нашёл, но не могу купить», герои находятся в XVI веке.

Состав творческой группы:

«Домклик» (клиент)

Директор по маркетингу: Николай Федянин
Бренд-менеджер: Дарья Ефимова
Дизайн-директор: Иван Егорочкин

Miguel Ivanov (креатив)

Автор концепции: Мигель Иванов
Арт-директор: Дарья Шерстобитова
Режиссёр: Лео Горенштейн

СберМаркетинг (продакшн, медиаразмещение)

Руководитель съёмочного отдела: Наталья Медведко
Постпродакшн продюсер: Иван Шелег
Аккаунт-директор: Анна Богданова
Ведущий аккаунт-менеджер: Валерия Лукичёва
Руководитель направления ДЗО1: Евгения Ошуркова
Руководитель группы по медиапланированию: Марина Мулукаева

Сбербанк Сбер ДомКлик СберМаркетинг Мигель Иванов
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.