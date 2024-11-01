Домашний ликбез: edtech замедляет рост

Совокупная выручка 100 крупнейших российских edtech-компаний в третьем квартале 2024 года увеличилась на 19,6% и составила 38,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Smart Ranking.

Однако темпы роста рынка продолжают замедляться: во втором квартале прирост составлял 22,4% год к году. Тогда выручка равнялась 32 млрд руб. Аналитики связывают это с внешними факторами, такими как повышение ключевой ставки и падение спроса на IT-специальности.

Впервые лидером по выручке стала корпорация «Синергия», онлайн-образование которой выросло на 59,6%, до 4,8 млрд руб. До этого первое место попеременно занимали Skillbox Holding (принадлежит VK ) и Skyeng.

Выручка Skillbox в третьем квартале сократилась на 11% — до 3,1 млрд руб. У Skyeng показатель вырос на 8,06% и составил 3,5 млрд руб.

Гендиректор Smart Ranking Дарья Рыжкова связывает значительный рост «Синергии» с развитием «пакетных предложений», которые объединяют несколько курсов и мероприятий по тематике. По мнению эксперта, они помогают «эффективнее привлекать новую аудиторию».

В Smart Ranking прогнозируют, что к концу года рынок онлайн-образования увеличится на 21%, до 145 млрд руб. В 2025 году на рынок повлияет интеграция edtech в систему формального образования и активизация инвестиций.

Ранее бывшие ученики Skillbox подали коллективный иск к образовательному холдингу, требуя вернуть около 3,4 млн руб. за курсы, которые они не окончили. Слушатели заявили, что разочаровались в качестве обучения, но компания только частично компенсировала непройденные занятия.