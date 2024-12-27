«Дом с Маяком» и MORE напомнили всем о поводах собрать(ся)

Фонд «Дом с Маяком» совместно с агентством MORE запустил платформу «Давайте соберёмся» для благотворительных сборов. Креативная концепция кампании подчеркивает: главное — собраться, ведь встречи дарят больше эмоций, а помощь становится настоящим подарком. Видеоролики, снятые в театральной стилистике с использованием единого пространства и световых акцентов, выделяются оригинальностью и эмоциональной глубиной, делая поддержку фонда естественным выбором.

«Дом с Маяком» помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы и Хоспис для молодых взрослых. Ежегодно свыше тысячи семей, сталкиваясь с тяжелой болезнью или потерей ребенка, получают помощь в его программах. Чтобы увеличить количество системных пожертвований, «Дом с Маяком» запускает онлайн-платформу «Давайте соберемся», которая позволяет каждому организовать свой благотворительный сбор в пользу фонда буквально за пару кликов: все, что нужно — это зайти на сайт, зарегистрироваться, создать новое событие и рассказать о нём: в социальных сетях, на сайте или в мессенджерах — так точно получиться собрать больше средств.

Продвижение новой важной инициативы взяли в свои сети в агентстве MORE: проверенную временем, но все еще голую механику надо было облечь в большую идею. Большую и понятную для любого потенциального жертвователя. В итоге, после больших штормов и маленьких рефлексий, агентская команда решила остановиться на простом сообщении в контексте каждого праздника: главный подарок — собраться. И как любую простую мысль ее очень просто забыть, поэтому время от времени важно напоминать себе, что встречи по поводу и без дарят нам гораздо больше эмоций и нужны нам куда больше любых подарков. Тем более, что всегда есть те, кому нужны настоящие подарки — дорогостоящие лекарства, специальное питание, круглосуточное внимание ассистентов и многое другое. Движущей силой, в которой большая идея раскрывается полноценно, стали сценарии — классические ролики 30 секунд для эфира на ТВ и 90 секунд для площадок в сети.

Команда MORE: Прежде всего, хотелось найти баланс: между фандрайзинговым посылом и неслезливой тональностью, между понятным сообщением и креативной формой. Мы отказывались от слишком сложных сценариев, слишком простых сценариев, постоянно перебирали рекламные рефы всех стилей и категорий, искали интонацию в своём опыте и опыте рынка, а ответ нашли как и всегда в человеке — режиссере проекта.

При поддержке продакшена Fetish Film режиссером проекта стал Алеша. Вместе с ним удалось посмотреть на готовые скрипты под другим углом и превратить историю, где разные группы людей в одном пространстве собираются по разным поводам — день рождения, юбилей, именины, новоселье — в фактически отрывок спектакля. Такая театральная форма решили множество задач проекта: съемка в условном пространстве без монтажных склеек в одном ракурсе, где только свет давал нужные акценты на ситуации, помогла выделиться в тв-стриме и дала нужную драматургическую, серьезную интонацию, но без жалостливости. Кроме того, было важно превратить понятие «сборов» в беспрерывный процесс и напомнить людям, как много поводов есть, что быть вместе — для самих себя и для фонда «Дом с Маяком».

Марина Власова, директор Фонда «Дом с Маяком»: Когда мы только познакомились с ребятами из агентства MORE, то сразу почувствовали, что мы на одной волне. На волне желания помогать и создавать качественный контент для того, чтобы помогать захотелось всем вокруг. Однажды, когда мы буквально собрались вместе, органично придумалось название нашей платформы для сборов — «Давайте соберемся». А сам ролик и наш опыт таких продуктивных совместных «собираний», надеюсь, послужит для кого-то мотивацией к созданию своего сбора для поддержки тяжелобольных детей и молодых взрослых под опекой Детского хосписа.

Как это часто бывает, когда начинаешь помогать — уже не можешь остановиться. Поэтому в процессе разработки большой идеи для продвижения платформы, расширенной командой создатели проекта подключились ко многим другим процессам. Например, креативные директора Instinct Алиса Иглесиас и Анна Никич помогли на начальном этапе с супервизацией разработки сайта платформы, а также придумали название для новой важной новогодней акции фонда — «Благодарительность», где корпоративные сувениры для клиентов и партнёров уступают место реальной помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым. И в Новый год, безусловно, главный подарок — собраться. Для «Дома с Маяком».